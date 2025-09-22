taxe neplătite, bani pierduți: sibienii riscă penalizări după 30 septembrie

Sibienii mai au la dispoziție o săptămână pentru a achitataxele și impozitele locale pentru locuințele, terenurile și mașinile pe care le au în proprietate.
Reamintim că data de 30 septembrie este termenul limită pentru efectuarea plăților aferente semestrului II al acestui an fiscal, neachitarea până la această dată atrăgând o penalizare de 1% / lună din suma scadentă, aceasta calculându-se începând cu data de 1 octombrie.
Încasările până la această dată. De la începutul anului și până în prezent, de la persoane fizice și juridice s-au încasat peste 156 de milioane de lei. În cazul persoanelor fizice s-a încasat deja 80% din totalul care trebuie plătit până la finalul acestui an, iar în cazul persoanelor juridice s-au plătit 70% din taxele și impozitele în debit. În cazul firmelor, acesteaachită în general la termenul de scadență și deci este probabil ca acest procent să crească în 30 septembrie.
Modalitățile de plată puse la dispoziție de Primăria Sibiu oferă atât posibilitatea efectuării plăților în format fizic, prin prezența la ghișeu, cât și electronic, de acasă:
Mijloace electronice:
Cu prezență fizică:
