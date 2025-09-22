telemeaua de sibiu, premiată la beijing: „multora le-a plăcut, chiar dacă e un pic sărată”

Telemeaua de Sibiu a primit o nouă recunoaștere internațională, fiind inclusă în top zece cele mai reprezentative produse cu Indicație Geografică Protejată (IGP) din Europa și China, în cadrul Expoziției Globale a Produselor cu Indicații Geografice (GIPE 2025), desfășurate la Beijing.

Produsul tradițional românesc a fost premiat pentru calitatea deosebită și autenticitatea sa la nivel mondial, consolidându-și astfel statutul de brand gastronomic cu renume european.

„Am venit la Beijing cu produsul nostru, Telemeaua de Sibiu, protejat la nivel european, produs natural, făcut din lapte de oaie nepasteurizat, care a obținut și un premiu. Am venit să ne prezentăm produsele și sperăm să putem intra și pe piața chineză. Gusturile lor în materie de brânză sunt puțin diferite de ale noastre: unii au spus că e un pic sărată, dar multora le-a plăcut. Putem veni și cu alternative. Am fost deja contactați de diverse firme, multe dintre ele având colaborări cu companiile care aduc vin românesc pe piața chineză și care acum s-au arătat interesate și de produsele noastre”, a declarat, pentru AGERPRES, Florin Dragomir, președintele Asociației Producătorilor de Telemea de Sibiu.

România, prezentă cu mai multe produse cu IGP

Alături de Telemeaua de Sibiu, la târg au fost promovate și alte produse românești cu Indicație Geografică Protejată, precum magiunul de prune de Topoloveni, plăcinta dobrogeană, țuica, sortimente de Salam de Sibiu deja recunoscute la nivel european, scrumbia de Dunăre afumată, sardeluțe marinate, salata de icre de știucă și de crap, Telemeaua de Ibănești sau Cârnații de Pleșcoi.

Au fost aduse în atenția publicului și produse aflate în curs de recunoaștere, precum batogul sau brânza Teaca.

Interes și pentru băuturile românești

La expoziția internațională a fost prezent și grupul Alexandrion, care își propune să intre pe piața chineză cu băuturi spirtoase. „Oportunități sunt, e o piață nouă. M-a bucurat foarte mult interesul pentru produsele românești. Chinezii au fost plăcut surprinși, pentru că ei știau că whisky-ul este produs tradițional în Marea Britanie, Scoția, America sau Japonia. Dar au fost impresionați atât de produs, cât și de povestea din spatele lui”, a explicat Dorin Șimo, brand manager.

Vinurile românești nu au lipsit nici ele. Un producător din Prahova și un antreprenor care importă de mai mulți ani vinuri românești au adus în fața publicului din Beijing soiuri autohtone apreciate. „Clienții chinezi nu vor să cumpere Cabernet Sauvignon din România, ci preferă Băbească, Fetească sau Busuioacă. În general, femeile cumpără vinuri dulci și demidulci, iar bărbații preferă vinurile roșii, seci, cu cât mai multe grade. Piața s-a schimbat după pandemie, însă există în continuare interes pentru vinurile românești”, a declarat Gabriel Jelea, antreprenor cu experiență pe piața asiatică.

Avantajele Indicației Geografice Protejate

Obținerea statutului de produs cu IGP aduce multiple avantaje producătorilor: atestarea calității, recunoașterea dreptului de proprietate intelectuală asupra denumirii, promovare susținută de Ministerul Agriculturii la târguri naționale și internaționale și acces la programe europene dedicate promovării.

În prezent, România are aproximativ 30 de produse recunoscute sau în curs de recunoaștere cu IGP la nivel european. Dintre acestea, 14 produse alimentare sunt deja certificate, șase se află în analiză la Comisia Europeană, iar alte nouă dosare, majoritatea din zona Bihorului, sunt în lucru la Ministerul Agriculturii.

Procesul de recunoaștere poate dura între un an și peste cinci ani, în funcție de complexitatea documentației și de verificările efectuate.

Eveniment de anvergură internațională

GIPE 2025 s-a desfășurat între 19 și 21 septembrie la Centrul Internațional de Expoziții și Convenții din Beijing și a reunit peste 300 de companii din întreaga lume. Evenimentul face parte din implementarea Acordului China-UE privind Indicațiile Geografice și are rolul de a promova cooperarea comercială, schimbul de tehnologii, integrarea culturală și investițiile în domeniul produselor cu Indicație Geografică Protejată.

Prin premiul obținut la Beijing, Telemeaua de Sibiu nu doar că își consolidează statutul pe piața europeană, dar își deschide și drumul către una dintre cele mai mari piețe de consum din lume – China.