Tânăr prins transportând lemn fără acte în Orlat.

La data de 21 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției nr.6 de Poliție Rurală Orlat au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, domiciliat în Gura Râului, care conducea o autoutilitară ce transporta 2,5 mc de material lemnos fără documente legale.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul nu deținea niciun aviz de însoțire a materialului lemnos, motiv pentru care s-a dispus indisponibilizarea cantității de 2,5 mc de lemn de mesteacăn, care a fost predată în custodia Ocolului Silvic Cindrelul.

Totodată, tânărul a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 171/2010, privind gestionarea și transportul materialului lemnos.

Autoritățile reamintesc că transportul de lemn fără acte legale este strict interzis și sancționat conform legislației în vigoare.