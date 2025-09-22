urșii distrug mașini și gospodării la sibiu. raluca turcan cere intervenție rapidă a ministerului mediului

Deputatul PNL Raluca Turcan a lansat un apel public către ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pentru a lua măsuri ferme în gestionarea populației de urși, după ce tot mai multe comunități din țară semnalează atacuri și pagube provocate de aceste animale.

„În ultimele săptămâni am primit numeroase semnale atât din Sibiu, cât și din Argeș, Brașov sau Prahova, legate de prezența tot mai frecventă a urșilor pe raza localităților. Este limpede că politica Ministerului Mediului legată de controlul acestei specii nu dă niciun fel de rezultate”, a scris Turcan pe Facebook.

Deputatul a subliniat că atacurile asupra oamenilor sunt tot mai frecvente, iar despăgubirile plătite de stat se ridică la milioane de euro. Ea a atras atenția că situația a adus „comunități locale întregi la disperare”.

Două măsuri imediate pentru protecția populațiilor locale

Raluca Turcan propune două măsuri imediate: creșterea cotei de prevenție și simplificarea procedurilor de extracție a urșilor care ajung în localități. „Autoritățile trebuie să își asume responsabilitatea deciziilor, oricât de nepopulare ar fi, să le explice clar și să le aplice”, a precizat deputatul.

Potrivit acestuia, numărul urșilor în județul Sibiu a crescut semnificativ după 2016, anul interzicerii vânătorii. Efectivele au urcat de la 763 de exemplare în 2018 la cel puțin 1.313 în 2025, de peste trei ori mai mult decât nivelul optim estimat. Despăgubirile acordate de stat în județul Sibiu au crescut, pornind de la aproape 1 milion de lei în 2023, iar pagubele care nu fac obiectul despăgubirilor includ distrugerea de mașini, stâne și magazii.

Raluca Turcan a avertizat că, dacă măsurile propuse nu vor funcționa, Ministerul Mediului ar trebui să analizeze reintroducerea vânătorii la urs. „Este de datoria oamenilor politici să ia măsuri curajoase pentru protecția vieții cetățenilor. Chiar dacă acestea vor fi contestate public, vor salva viețile multor oameni”, a conchis deputatul PNL.