Meteorologii anunță o răcire treptată a vremii în Transilvania în următoarele două săptămâni, iar ploile își vor face simțită prezența mai ales în ultima parte a intervalului.

În primele zile, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 26 de grade, fără variații semnificative de la o zi la alta. Ulterior, acestea vor scădea spre medii de 18–20 de grade, apropiate de normalul climatologic al perioadei. Temperaturile minime vor oscila între 6 și 12 grade în prima săptămână.

În cea de-a doua săptămână, valorile termice nu vor înregistra variații semnificative, astfel că temperaturile diurne vor fi în medie de 17–21 de grade, iar cele nocturne între 3 și 8 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă în prima săptămână, însă începând cu 29 septembrie se așteaptă precipitații pe arii restrânse, astfel că localnicii sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru schimbări de vreme și pentru posibile ploi temporare.