Meteorologii anunță o răcire treptată a vremii în Transilvania în următoarele două săptămâni, iar ploile își vor face simțită prezența mai ales în ultima parte a intervalului.
În primele zile, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 26 de grade, fără variații semnificative de la o zi la alta. Ulterior, acestea vor scădea spre medii de 18–20 de grade, apropiate de normalul climatologic al perioadei. Temperaturile minime vor oscila între 6 și 12 grade în prima săptămână.
În cea de-a doua săptămână, valorile termice nu vor înregistra variații semnificative, astfel că temperaturile diurne vor fi în medie de 17–21 de grade, iar cele nocturne între 3 și 8 grade.
Probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă în prima săptămână, însă începând cu 29 septembrie se așteaptă precipitații pe arii restrânse, astfel că localnicii sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru schimbări de vreme și pentru posibile ploi temporare.
Ultima oră
- Mediașul s-a mobilizat: 800 de voluntari au curățat orașul de gunoaie / foto video 12 minute ago
- Vremea se răcește brusc în Transilvania: sfârșit de septembrie cu ploi și frig 21 de minute ago
- Locatari evacuați dintr-un bloc din Mediaș în urma unui incendiu 34 de minute ago
- Viața pe muchie de cuțit: un sibian din 10 bărbați de peste 40 de ani riscă să sufere de apnee în somn 42 de minute ago
- Telemeaua de Sibiu, premiată la Beijing: „Multora le-a plăcut, chiar dacă e un pic sărată” 52 de minute ago