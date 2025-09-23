accident grav între sibiu și mediaș. sunt cel puțin 3 răniți update

Polițiștii și echipajele medicale intervin marți la un accident rutier produs pe DN14 în Șeica Mare. Două mașini sunt implicate în eveniment.

UPDATE

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 68 de ani, domiciliat în Hoghilag, a condus un autoturism pe DN 14, având direcția de deplasare Sibiu – Mediaș și ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a intra într-o stație de alimentare cu carburant, moment în care a fost lovit de către un alt autoturism care se afla angajat în depășire, condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani, cetățean străin”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, 4 persoane au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba de conducătorul auto care a virat la stânga și alți 3 pasageri din același autoturism (2 femei de 56 și 50 de ani, domiciliate în Hoghilag și Dârlos și un bărbat de 56 de ani, domiciliat în Valchid).

„Patru persoane au avut nevoie de asistență medicală și au fost transportate la UPU Sibiu după cum urmează:⁠ ⁠un bărbat în vârstă de 68 de ani cu un traumatism cranian;⁠ ⁠un bărbat în vârstă de 56 de ani cu un traumatism toracic; o femeie în vârstă de 56 de ani cu multiple traumatisme; o femeie în vârstă de 50 de ani cu un traumatism de coloană. Un bărbat a fost evaluat medical însă a refuzat transportul la spital”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cercetările la fața locului continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Traficul în zonă se desfășoară alternativ, pentru efectuarea cercetării la fața locului, context în care rugăm conducătorii auto să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Centrul operațional din cadrul IPJ Sibiu a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 14, în zona localității Șeica Mare. „Din primele informații oferite de apelant, în accident sunt implicate 2 autoturisme”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

La fața locului s-au deplasat de urgență 3 echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, și o autospecială de stingere.

Trei persoane au nevoie de evaluare medicală.

Revenim cu detalii!