accident violent la sibiu: motociclist străin lovit de o mașină

Un motociclist a fost lovit de o mașină pe Calea Șurii Mici. Tânărul a fost transportat la spital.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit, marți după-amiază, la un accident de circulație produs pe Calea Șurii Mici din municipiul Sibiu. Un motociclist a fost acroșat de o mașină.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că între șoferul unui autoturism, sibian, în vârstă de 39 de ani, și un motociclist, cetățean străin, în vârstă de 25 de ani, s-a produs o coliziune în momentul în care șoferul mașinii s-ar fi angajat în efectuarea unui viraj la stânga spre intrarea într-un cartier. Ambii șoferi circulau pe direcția Sibiu – Șura Mică”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, motociclistul a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital. Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, acesta acuză dureri abdominale și multiple escoriații.

Cercetările la fața locului continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Traficul se desfășoară alternativ, context în care conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.