„am fost tratat cu nepăsare”: ulbs acuzată de discriminare de către un student cu dizabilități din luxemburg

Alexander Rassbach, student la Universitatea din Luxemburg, acuză Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu de discriminare. Tânărul, pe jumătate român și utilizator de scaun rulant, a vrut să studieze un semestru în România prin programul ERASMUS+, însă spune că a fost tratat cu nepăsare de administrația universității. În cele din urmă, a decis să renunțe la procedurile de mobilitate academică.

Deși suferă din naștere de o afecțiune care nu i-a permis niciodată să meargă, Alexander nu a lăsat dizabilitatea să îi limiteze parcursul educațional. Este absolvent al unui liceu german și student la Universitatea din Luxemburg. S-a născut în Germania, dar mama lui este româncă, iar conexiunile cu comunitatea românească l-au făcut să își dorească să studieze în România. „Ca urmare a acestui sentiment, am încercat să urmez un semestru de schimb prin programul ERASMUS+ la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu”, povestește tânărul.

Incident umilitor la Facultatea de Litere și Arte

În vara anului 2024, Alexander a început discuțiile cu administrația Facultății de Litere și Arte, explicând care sunt nevoile sale speciale de accesibilitate. Câteva luni mai târziu, a venit la Sibiu pentru a vizita facultatea și a se întâlni cu reprezentanții acesteia. Vizita s-a transformat însă într-o experiență umilitoare.

„Am vizitat orașul Sibiu în februarie 2025 și am avut o audiență cu doamna prodecan Eva-Nicoleta Burdușel și domnul prodecan Vlad Pojoga, responsabil pentru infrastructură în facultate. Am fost asigurat verbal că se vor face ajustări la Facultatea de Litere și Arte pentru a-mi permite participarea la cursuri. Printre altele, s-a menționat un proiect de construcție a unei rampe de acces care, după spusele domnului Pojoga, se afla la acel moment într-un stadiu avansat. La plecarea din clădire, am folosit un dispozitiv de escaladare și coborâre a scărilor pus la dispoziție de către instituție și operat de un angajat al acesteia. La jumătatea treptelor înalte, am căzut din aparat deoarece nu exista o centură de siguranță. Acest lucru a evidențiat lipsa de instruire a personalului privind utilizarea acestui aparat și, totodată, lipsa unei modalități de acces adecvat pentru persoanele în scaun cu rotile. Nu am sesizat la acel moment autoritățile competente, întrucât am fost convins că se vor face ajustările necesare până în octombrie 2025, începutul anului universitar”, povestește Alexander Rassbach.

Potrivit lui, administrația ULBS a motivat că rampa de acces nu poate fi construită din cauza unui conflict cu Primăria Sibiu privind utilizarea spațiului public. Tânărul a contactat direct municipalitatea, dar răspunsul primit a fost surprinzător: „Mi s-a spus că primăria nu are la cunoștință această problemă, întrucât ei nu au identificat această problemă în convorbirile lor cu ULBS. Din acel moment, comunicarea cu administrația facultății a devenit lacunară și lipsită de interes din partea reprezentanților instituției”, adaugă Alexander.

Nu va studia în Sibiu: „Lipsă de comunicare”

În mai 2025, studentul a depus documentele necesare pentru schimbul ERASMUS+, încă hotărât să ajungă la Sibiu. Însă răspunsurile de la ULBS ar fi încetat să mai vină.

„Această interacțiune lacunară a devenit problematică în luna mai, când am depus documentele necesare procesului ERASMUS+, ajungând la punctul în care nu am mai primit răspunsuri la emailuri, iar orice convorbire telefonică a fost întreruptă de către secretare. Am scris întregii administrații, semnalând lipsa de comunicare, informându-i că voi fi nevoit să apelez la orice mijloc legal pentru a-mi îndreptăți situația. (…) În cele din urmă, am fost nevoit, cu dezamăgire puternică, să anulez procedurile ERASMUS+ și să coordonez de urgență schimbarea de plan cu administrația Universității din Luxemburg”, mărturisește Alexander.

În urma celor întâmplate, tânărul a contactat inclusiv administrația prezidențială, reprezentată de consilierul de stat Gabriel Cristian Piscociu. „Mi-a comunicat că va solicita explicații de la instituțiile menționate anterior”. Inclusiv primarul Astrid Fodor i-a scris studentului, precizându-i că, în Sibiu, au fost realizate mai multe lucrări pentru accesibilizarea instituțiilor publice, mijloacelor de transport în comun și trotuarelor. „Vă asigur că Sibiul face pași importanți pentru incluziune, considerând-o o normalitate la care trebuie să ajungă. Vă doresc succes în studii și sper să nu ocoliți Sibiul, un oraș care, pe lângă că oferă multe oportunități, este și un mediu deschis și receptiv”, este mesajul transmis de primarul Fodor.

Alexander Rassbach a depus plângeri și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar și la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Chiar dacă nu va studia în curând la ULBS, el spune că își dorește să tragă un semnal de alarmă asupra problemelor de accesibilitate și discriminare.

Reacția ULBS: „Solicitarea lui nu a fost tratată cu nepăsare”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu transmite, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că solicitările studentului nu au fost tratate cu nepăsare, ba din contră, s-au căutat și soluții alternative de integrare astfel încât să poată participa la cursuri fără probleme.

„Confirmăm faptul că un student cu o dizabilitate motorie a solicitat o mobilitate Erasmus la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în 2024. Solicitarea lui însă nu a fost tratată cu nepăsare. Studentul a purtat o îndelungată corespondență cu membri ai personalului ULBS, în urma căreia a decis să viziteze Facultatea de Litere și Arte, fiind însoțit personal în acest tur de către doi prodecani. Una dintre soluțiile de accesibilitate existente în acest moment se referă la un elevator cu șenilă pentru scări, care poate fi montat la cerere. Conducerea facultății a propus însă și soluții alternative de integrare, fiind dispusă să mute orele de curs în clădirea Facultății de Litere și Arte recent amenajată, de pe Banatului 12, care corespunde standardelor actuale de accesibilitate, fiind dotată inclusiv cu lift. Soluția nu este susținută doar la nivel declarativ – confirmăm faptul că, în acest an universitar, la Facultatea de Litere și Arte va studia o persoană cu dizabilitate locomotorie, motiv pentru care anumite cursuri au fost mutate în sediul facultății de pe Banatului 12”, precizează Smaranda Bălan, purtătorul de cuvânt al ULBS.

În ceea ce privește incidentul din februarie 2025 când studentul a căzut din dispozitivul de escaladare și coborâre a scărilor, ULBS transmite că „din datele pe care le deținem, nu cunoaștem circumstanțele relatate referitoare la un posibil incident petrecut în urmă cu un an, însă putem confirma faptul că dispozitivul aflat la sediul Facultății de Litere și Arte este dotat cu o centură de siguranță”.

De asemenea, ULBS precizează că nu s-a aflat niciodată într-un conflict cu Primăria Sibiu cu privire la implementarea rampei de acces și niciun reprezentant al universității nu a susținut acest lucru. „Fiindcă vorbim de o clădire datând din perioada interbelică, execuția unei rampe sigure este posibilă numai în anumite limite ale construcției, ale cărei trepte de la intrări sunt extrem de înalte, iar orice rampă conectată la aceste intrări presupune extinderea în zone care nu sunt proprietatea ULBS”.

ULBS transmite că, în prezent, are în derulare un proiect cu finanțare europeană, care prevede achiziționarea și instalarea a două ascensoare, unul la Facultatea de Litere și Arte / Facultatea de Științe Socio-Umane și altul la Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, astfel încât persoanele cu dizabilități să găsească la ULBS un spațiu al incluziunii sociale. „Precizăm, de asemenea, că această orientare spre incluziune a fost deja aplicată în ceea ce privește spațiile de cazare, investițiile finalizate la Căminul 6 fiind o dovadă în acest sens”.