aproape 130 de preoți din mai multe eparhii, reuniți la sibiu pentru formare și evaluare / foto

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu au început luni, 22 septembrie, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție. La eveniment, cursanții au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

În acest an s-au înscris 127 de preoți din eparhiile sufragane ale Mitropoliei Ardealului: 62 pentru gradul II și definitivat, și 65 pentru gradul I. Cursurile sunt organizate de Arhiepiscopia Sibiului și Facultatea de Teologie, având ca scop formarea continuă a clerului și sprijinirea misiunii lor în comunitățile parohiale.

Cursurile au debutat cu un Te Deum săvârșit în capela facultății de un sobor de preoți și diaconi, condus de vicarul-cultural onorific al Arhiepiscopiei, pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc, în prezența Mitropolitului Laurențiu. La eveniment au participat și cadre universitare, printre care pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul facultății.

În cadrul deschiderii, Mitropolitul Laurențiu a subliniat importanța cursurilor pentru pregătirea continuă a preoților, menționând că examenul final nu este doar o evaluare, ci o reamintire și consolidare a cunoștințelor și deprinderilor dobândite până acum.

Primele comunicări și deschiderea oficială au avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, iar în aceeași zi a avut loc și examinarea preoților înscriși pentru gradul I. În cadrul programului anual, cursanții vor participa și la practica liturgică desfășurată la Catedrala Mitropolitană din Sibiu și la capela facultății.