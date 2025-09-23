avanti devine primul heavy duty center milwaukee din județul sibiu și anunță un nou „open day” dedicat pasionaților de scule electrice

Anul acesta, echipa AVANTI bifează o reușită importantă în lumea uneltelor de lucru de ultimă generație. Datorită implicării și seriozității din ultimul an, AVANTI a fost desemnat oficial primul Heavy Duty Center Milwaukee din județul Sibiu – o distincție care vine ca o recunoaștere a profesionalismului și a colaborării strânse cu unul dintre cele mai respectate branduri din domeniu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ce înseamnă faptul că AVANTI a fost desemnat oficial primul Heavy Duty Center Milwaukee din județul Sibiu? Mai mult suport pentru clienți, acces rapid la cele mai noi produse și o relație directă cu specialiștii Milwaukee. Practic, profesioniștii și pasionații din Sibiu pot beneficia acum de tot ce înseamnă inovație și performanță în materie de scule electrice, direct de la sursă.

Cu această ocazie, AVANTI dă din nou startul unuia dintre cele mai așteptate evenimente dedicate celor care iubesc meșteșugul, proiectele și uneltele de calitate: Milwaukee Open Day. Evenimentul va avea loc joi, 25 septembrie, la sediul AVANTI de pe strada Frezorilor nr. 1–3, și este deschis atât profesioniștilor, cât și amatorilor pasionați.

Vor fi prezentări de produse, testări reale la bancurile de lucru, oferte speciale valabile doar în ziua evenimentului și consultanță directă din partea echipei Milwaukee. Este al doilea și ultimul eveniment de acest tip din acest an, iar AVANTI promite o experiență practică, interactivă și utilă.

Participarea este gratuită, iar evenimentul marchează și lansarea campaniei de toamnă Milwaukee, cu promoții valabile până la finalul lunii septembrie.

Avanti este o companie cu capital integral sibian, înființată în 1993, și este producător local de echipamente de lucru și protecție. Începând cu 1 ianuarie 2024, Avanti este distribuitor autorizat Milwaukee în județul Sibiu.

Urmărește pagina de Facebook Avanti și site-ul oficial pentru cele mai recente informații.