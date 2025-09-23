bărbatul care a căzut cu trotineta la mediaș a murit

Bărbatul în vârstă de 58 de ani, care a căzut cu o trotinetă electrică pe o stradă din Mediaș, în urmă cu aproape două săptămâni, a murit la spital.

Sibianul se deplasa cu trotineta electrică pe strada Stăvilarului din Mediaș și, la un moment dat, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. Impactul a fost extrem de puternic, astfel că a intrat în comă. El a fost dus la spital în Mediaș intubat și inconștient.

La scurt timp, a fost transferat la Spitalul Județean din Sibiu. În ultimele aproape două săptămâni medicii au făcut tot posibilul să îl țină în viața. Din păcate însă, bărbatul a decedat.

„Bărbatul în vârstă de 58 de ani, transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în urma unui accident petrecut la Mediaș (căzătură de pe trotinetă), a decedat. Internat în cadrul Secției Neurochirurgie, supus unei intervenții chirurgicale, pacientul a petrecut mai multe zile în ATI unde, în ciuda tuturor eforturilor medicilor specialiști, starea sa deja gravă s-a deteriorat treptat. În urma unui stop cardiorespirator neresuscitabil, a fost pronunțat decesul. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate”, a precizat Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

