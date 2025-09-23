bicicletă furată din elveția localizată în cisnădie. proprietarul cere ajutorul oamenilor

O bicicletă marca Orbea Orca, cu un design personalizat unic, a fost furată din Cham, Elveția, iar proprietarul ei, Sebastian, încearcă să o recupereze. Datorită unui AirTag montat pe bicicletă, ultima locație cunoscută a fost detectată în România, mai exact pe Strada Cireșilor 24A din Cisnădie, județul Sibiu.

Un elvețian a rămas fără bicicleta personalizată, după ce i-a fost furată. Sebastian, proprietarul bicicletei, a postat un mesaj pe un grup de Facebook dedicat pasionaților de biciclete Orbea Orca, în speranța că cineva o va recunoaște. „Bicicleta mea personalizată Orbea Orca (design unic Orbea MyO, albă cu un model geometric verde/mentă) a fost furată în Cham, Elveția. Bicicleta avea un AirTag, iar ultima locație cunoscută a fost în Cisnădie, Strada Cireșilor 24A. Are un design extrem de distinctiv, unicat, deci ar trebui să fie ușor de recunoscut. Dacă cineva observă această bicicletă sau are orice fel de informații, aș fi extrem de recunoscător pentru orice pont”, scrie acesta.

Apelul său a fost preluat și distribuit de mai mulți utilizatori pe rețelele de socializare, atât pe Facebook, cât și pe Reddit, unde oamenii s-au mobilizat pentru a-l ajuta pe tânărul elvețian. „Haideți să-i dăm o mână de ajutor! Poate o vedem la vânzare sau pe stradă (eventual cu ușoare zgârieturi de la transport). Bicicleta personalizată Orbea Orca a fost furată în Elveția, iar ultima sa locație cunoscută este în Cisnădie”, se arată într-o postare pe Reddit.