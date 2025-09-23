consilierii psd, pnl și aur, front comun la sibiu: reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după decesele din ultimele zile

Două decese în trei zile implicând trotinete electrice – un adolescent de 13 ani din Sibiu (DETALII AICI) și un bărbat de 58 de ani din Mediaș (DETALII AICI) – au declanșat un val de reacții politice și solicitări pentru reglementări mai stricte. Consilieri locali de la PSD, PNL și AUR au anunțat propuneri concrete menite să crească siguranța în trafic.

Consilierul PSD Sibiu, Laura Barac, spune că tragedia trebuie transformată într-un plan de măsuri:

„O comunitate întreagă este alături de familia băiatului care și-a pierdut viața. Datoria noastră este să transformăm această tragedie într-un plan clar de măsuri care să prevină alte astfel de cazuri. Nu mai putem lăsa siguranța publică la bunul-simț al fiecăruia – avem nevoie de reguli locale ferme."

Ea propune ca Primăria Sibiu să adopte, printr-un proiect de hotărâre, reguli suplimentare față de cadrul legislativ național: limită de vârstă 16+ pentru trotinetele închiriate, cască obligatorie pentru toți utilizatorii, zone „slow” și „no-go”, parcare doar în spații dedicate, ridicarea trotinetelor abandonate în maximum o oră și campanii de educație rutieră.

De partea cealaltă, consilierul local AUR, Constantin Dincă, a punctat:

„Municipiul Sibiu trece printr-un moment extrem de greu: decesul unui adolescent cauzat de utilizarea trotinetei electrice. De aceea se impune adoptarea unor măsuri urgente pentru protejarea tuturor participanților la trafic."

Conform agerpres.ro, printre propunerile lui se află interzicerea trotinetelor în zonele pietonale și în parcuri, limitarea vitezei la 5 km/h în apropierea școlilor și spitalelor, obligativitatea căștii sub 18 ani și interzicerea utilizării între orele 22:00 și 06:00.

Primul care a reacționat după accident a fost consilierul local PNL, Adrian Bibu, care a atras atenția asupra comportamentelor periculoase:

„Apreciez mult modalitățile de deplasare ecologică în orașele noastre. Totuși, am văzut câteva acțiuni ale unor utilizatori de trotinete electrice care îi pun în pericol pe ceilalți. Libertatea cuiva se oprește la limita libertății celuilalt.”

Bibu susține că e nevoie de „soluții rapide și clare”: limitarea vitezei în zonele centrale, interzicerea trotinetelor în spațiile pietonale, campanii de educație rutieră în școli și chiar condiționarea utilizării lor de un permis sau aviz special.

Datele oficiale arată dimensiunea fenomenului. Purtătoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad, spune că:

„De la începutul anului și până în 18 septembrie au fost aplicate 487 de sancțiuni utilizatorilor de trotinete electrice. Cele mai frecvente abateri: circulația pe trotuar, deplasarea a două persoane pe aceeași trotinetă, lipsa căștii obligatorii pentru minori și lipsa luminilor sau a elementelor reflectorizante."

Propunerile vor fi dezbătute în Consiliul Local Sibiu și supuse consultării publice.