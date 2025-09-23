Fotbalul ajunge din nou în comunitățile rurale din județul Sibiu, odată cu debutul înscrierilor pentru Cupa Satelor 2025-2026, competiția națională organizată de Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și cu sprijinul PENNY.
La această ediție pot participa școlile din mediul rural, cu elevi din localitățile respective, în două categorii de vârstă:
-
U11 (băieți și fete, elevi din învățământul primar, născuți după 1 ianuarie 2015)
-
U13 (băieți și fete, elevi din învățământul gimnazial, născuți după 1 ianuarie 2013)
O școală poate înscrie mai multe echipe la aceeași categorie și gen. Înscrierea se face online, prin platforma dedicată: impreunasuntemfotbal.ro.
Calendarul competiției:
-
Etapa județeană: 1 octombrie – 31 noiembrie 2025
-
Etapa regională: 1 aprilie – 15 mai 2026
-
Etapa națională: 15 – 31 mai 2026
Organizatorii urmăresc mai multe obiective: promovarea fotbalului ca vector social în comunitățile rurale, descoperirea tinerelor talente și creșterea numărului de copii implicați în sport, inclusiv la nivel primar.
„Hai să facem comunitățile noastre mai unite prin sport și să oferim copiilor șansa să joace fotbal și să viseze!”, transmit reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Sibiu.
Ultima oră
- De pe terenurile școlilor din Sibiu, spre marea performanță: încep înscrierile pentru Cupa Satelor 2 minute ago
- Restricții în trafic marți pe Varianta de Ocolire a Sibiului. Se lucrează la carosabil 8 minute ago
- Sibiul respiră sport: 7 zile de activități pentru un stil de viață sănătos în Săptămâna Europeană a Sportului 35 de minute ago
- Frig și ploi la început de octombrie 43 de minute ago
- Conectat la lume: Cum accesul la informații modelează comunitatea locală 9 ore ago