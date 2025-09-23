de pe terenurile școlilor din sibiu, spre marea performanță: încep înscrierile pentru cupa satelor

Fotbalul ajunge din nou în comunitățile rurale din județul Sibiu, odată cu debutul înscrierilor pentru Cupa Satelor 2025-2026, competiția națională organizată de Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și cu sprijinul PENNY.

La această ediție pot participa școlile din mediul rural, cu elevi din localitățile respective, în două categorii de vârstă:

U11 (băieți și fete, elevi din învățământul primar, născuți după 1 ianuarie 2015)

U13 (băieți și fete, elevi din învățământul gimnazial, născuți după 1 ianuarie 2013)

O școală poate înscrie mai multe echipe la aceeași categorie și gen. Înscrierea se face online, prin platforma dedicată: impreunasuntemfotbal.ro.

Calendarul competiției:

Etapa județeană: 1 octombrie – 31 noiembrie 2025

Etapa regională: 1 aprilie – 15 mai 2026

Etapa națională: 15 – 31 mai 2026

Organizatorii urmăresc mai multe obiective: promovarea fotbalului ca vector social în comunitățile rurale, descoperirea tinerelor talente și creșterea numărului de copii implicați în sport, inclusiv la nivel primar.

„Hai să facem comunitățile noastre mai unite prin sport și să oferim copiilor șansa să joace fotbal și să viseze!”, transmit reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Sibiu.