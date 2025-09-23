decizie în coaliție: plafonarea adaosului la alimente, prelungită

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită cu șase luni. Decizia a fost anunțată marți de fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu (PSD), după ședința coaliției de guvernare.

Anunțul a fost făcut de Câciu printr-o postare pe Facebook, în care a criticat vocile care au susținut că măsura nu ar mai fi continuată.

„Sunt convins că cei care au mințit că exista deja o altă decizie a coaliției de guvernare nu vor recunoaște că au mințit, în direct, un întreg popor! (…) Ceea ce contează este să nu uiți niciodată de ce și, mai ales, pentru cine faci politică și să lupți pentru cei care te votează”, a transmis acesta.

Social-democrații au pledat constant pentru continuarea plafonării, subliniind că este o măsură de protecție a populației cu venituri mici și medii. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a precizat:

„Pur și simplu este o măsură de protecție a oamenilor împotriva valului de scumpiri care ne va aștepta în această perioadă. Nu implică cheltuieli bugetare.”

De partea cealaltă, liberalii au avut rezerve. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a atras atenția că plafonarea, deși ajută consumatorii, „nu este benefică pentru piața din România în general”. Totuși, acesta a admis că dacă există argumente solide, măsura trebuie menținută:

„Dacă sunt argumente suficiente în acest sens, nu cred că cineva nu și-ar dori să prelungească o măsură care ajută consumatorii.”

Premierul Ilie Bolojan a cerut săptămâna trecută un răgaz pentru analizarea documentelor prezentate de PSD, care avertizau că eliminarea plafonării ar putea duce la o creștere a inflației.

Decizia finală a coaliției confirmă poziția social-democraților: plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază rămâne în vigoare încă șase luni.