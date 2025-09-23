doi vecini se ceartă pe „un petec” de pământ din turnișor. primăria a intervenit cu poliția locală / foto

Săptămâna trecută, Primăria Sibiu a intervenit pentru asfaltarea unei porțiuni de aproximativ 15 metri pătrați din fundătura străzii Verzăriei, ca urmare a unei sesizări privind infiltrații de apă care afectează fundația unei locuințe. Lucrările nu au fost însă lipsite de tensiuni, persoana care îngrijea spațiul verde opunându-se lucrărilor.

Totul a început în urmă cu 14 ani, când unul dintre locuitorii fundăturii s-a opus asfaltării unei mici porțiuni, solicitând să fie lăsată ca zonă verde. Primăria a fost de acord la acel moment, iar spațiul a fost transformat într-un mic scuar cu flori, întreținut de respectiva persoană timp de mai mulți ani.

Recent, însă, un alt vecin a reclamat infiltrații de apă provenite din zona verde, susținând că acestea afectează structura casei. Drept urmare, în luna iunie, Primăria Sibiu a încercat să asfalteze respectiva porțiune. Intervenția a fost oprită atunci de persoana care întreține scuarul, aceasta ieșind cu o bâtă la echipele de muncitori.

Săptămâna trecută a avut loc o nouă încercare de asfaltare, de data aceasta cu sprijinul Poliției Locale. Lucrările au fost realizate fără incidente majore.

„Au venit să-mi scoată florile din fața locuinței, la cererea vecinului. Florile sunt puse acolo de 20 de ani și nu au deranjat până acum. Eu nu le-am vorbit urât angajaților primăriei și nu am ieșit cu nici o bâtă”, a declarat Valeria, femeia care se ocupă de întreținerea spațiului verde.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au explicat contextul situației. „Această fundătură a străzii Verzăriei a fost amenajată în 2011, ca parte din proiectul de modernizare a întregii străzi. La acea vreme, unul dintre vecini a rugat să fie lăsată neasfaltată o mică suprafață pentru a planta verdeață, ceea ce s-a acceptat.

Anul acesta, un alt cetățean care locuiește aici a transmis Primăriei Sibiu mai multe sesizări privind infiltrațiile de apă din acest scuar de 15 mp, care îi afectează fundația imobilului. Prin urmare, s-a încercat asfaltarea acestei porțiuni de domeniu public. În luna iunie, remedierea a fost împiedicată de cetățeanul care a amenajat scuarul, ieșind cu o bâtă pentru a opri lucrările. Săptămâna trecută, echipele de reparații au revenit, însoțite de Poliția Locală. Angajații Primăriei nu au vorbit urât, așa cum s-a afirmat, ci au încercat să explice situația”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

În ceea ce privește lipsa trotuarului pe o parte a fundăturii, autoritățile precizează că acesta nu era necesar, întrucât nu există accese spre proprietăți pe acea latură. Bordurile au fost montate doar pentru a delimita tehnic partea carosabilă de imobil.