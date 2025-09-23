după 32 de grade, vine frigul: brumă și minime de minus 2 grade celsius

România se pregătește pentru o schimbare radicală de temperatură spre finalul acestei săptămâni, cu minime care vor ajunge până la minus 2 grade Celsius în depresiuni, unde se va forma și brumă, anunță Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Dacă marți vremea este deosebit de caldă, cu 32 de grade în Banat și 28 de grade în Capitală, începând de joi răcirea va fi semnificativă în aproape toată țara, spune directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Maximele vor scădea de la 32 de grade în sud-vestul teritoriului la doar 11-12 grade în Estul Transilvaniei și Nordul Moldovei.

Chiar și în sudul țării, temperaturile nu vor mai depăși 20 de grade, iar pe litoral maximele vor fi de cel mult 14-15 grade.

În București, minima va coborî la 6-7 grade Celsius.

Precipitațiile vor începe în vestul, nord-vestul și centrul țării, cu cantități de 15-20 litri pe metru pătrat, însoțite de intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 km/h.