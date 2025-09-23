după 4 licitații anulate: modernizarea parcului cetății costă cu 50 la sută mai mult

După patru licitații anulate, consilierii locali trebuie să adopte o nouă hotărâre pentru a actualiza indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea parcului Cetății din centrul Sibiului. În contextul economic actual, valoarea manoperei prevăzute în devizul general nu mai este de actualitate.

Primăria a încercat de patru ori să găsească un construct pentru Art Parc Cetății și, de fiecare dată, licitația a fost anulată. Prima procedură de achiziție a fost demarată în 30 iunie 2023, a doua în 22 august 2023, a treia în 3 iunie 2024, iar ultima în 4 aprilie 2025. În trei dintre cazuri, nicio firmă nu a depus oferte, iar într-un caz a exista o singură ofertă, aceasta fiind catalogată drept „inacceptabilă”.

După aceste 4 licitații nereușite, municipalitatea a constatat că valoarea manoperei prevăzute în devizul general avea la bază câștiguri salariale în construcții de la nivelul lunii martie 2021 – luna elaborării documentației tehnico-economice, câștiguri salariale care nu mai sunt de actualitate în contextul economic actual.

Astfel, având în vedere creșterile semnificative ale prețurilor pe piața materialelor de construcții, utilajelor și combustibilului și ținând cont de modificările legislative care au generat creșterea manoperei în domeniul construcțiilor, prin creșterea salariului minim și prim creșterea TVA-ului de la 19 la 21%, municipalitatea a solicitat proiectantului să actualizeze devizul general al investiției.

Investiția ar urma să crească cu 54,9%, de la 2.998.575,45 lei cu TVA la 4.644.886,79 lei cu TVA. Proiectul va fi supus votului consilierilor locali în ședința din 25 septembrie.

Citește și: Cum va arăta Parcul Cetății după modernizare