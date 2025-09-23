fc hermannstadt are 3 jucători și antrenorul în echipa ideală a etapei

După victoria surprinzătoare cu Rapid București, scor 2-1, FC Hermannstadt are trei jucători incluși în echipa ideală a etapei a 10-a din Superliga. În plus, Marius Măldărășanu este antrenorul etapei.
Specialiștii Ligii Profesioniste de Fotbal i-au inclus pe Nana Antwi, Kevin Ciubotaru și Sergiu Buș în echipa ideală a rundei a 10-a din Superliga.
”Nana Antwi (FC Hermannstadt) – A făcut excelent ambele faze de joc. A centrat pentru golul victoriei”
”Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt) – Crește în evoluții de la meci la meci! Și-a trecut în cont prima pasă decisivă în SuperLigă”
”Sergiu Buș (FC Hermannstadt) – A înscris golul etapei, execuția sa spectaculoasă readucând-o pe FC Hermannstadt în joc”
ANTRENORUL ETAPEI
Marius Măldărășanu (FC Hermannstadt) – Fosta legendă a Rapidului s-a impus chiar în Giulești, provocându-le gazdelor prima înfrângere din acest sezon”
FC Hermannstadt a reușit primul succes în deplasare din acest sezon, 2-1 cu Rapid și a urcat pe locul 11 în clasament.
