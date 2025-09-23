gâlceavă la piața cibin. a intervenit poliția / video foto

A fost zarvă, marți dimineața, în Piața Cibin din Sibiu. Două persoane s-au certat, fiind nevoie ca polițiștii să intervină pentru a aplana conflictul.

O persoană care apela la mila publicului în Piața Cibin a intrat în conflict cu un sibian. Sursele Ora de Sibiu spun că cei doi s-au certat după ce bărbatul i-a cerut bani sibianului. Acesta i-a spus să plece, moment în care au început să se înjure reciproc.

Un trecător a sunat la 112 având în vedere că lucrurile ar fi putut escalada. Un echipaj de poliție a venit în zonă și a aplanat conflictul. Din fericire, cei doi s-au liniștit.