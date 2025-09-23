gură de oxigen pentru acs mediaș. victorie în deplasare / video
Foto: ACS Mediaș

ACS Mediaș s-a impus marți în deplasare, la Pietrari, scor 3-1 în disputa cu nou-promovata FC Păușești Otăsău. 

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș s-a impus marți, 3-1 cu  FC Păușești-Otăsău, într-un meci disputat pe stadionul din Pietrari.
Raul Orlandea a deschis scorul pentru medieșeni în minutul 38 cu un șut puternic din afara careului. În minutul 52, Gabriel Țala a majorat avantajul în minutul 52 cu un șut superb.  Raul Hăjmășan a punctat pentru 0-3  în minutul 74 după o fază care a curs șnur în atacul oaspeților.  Gazdele au redus din diferență în minutul 82, după un corner.

S-a terminat 3-1 pentru Mediaș, care obține al doilea succes în acest sezon în deplasare.  Formația de pe malul Târnavei Mari urcă pe locul 6 în Seria 6, având 7 puncte din 5 meciuri.

 Următorul meci pentru echipa pregătită de Dorin Roșca este programat vineri, de la ora 17:00, pe stadionul „8 Mai”, cu Muscelul Aro Câmpulung. Medieșenii nu au reușit să câștige niciunul din cele trei meciuri disputate în acest sezon acasă, acumulând doar un singur punct.

