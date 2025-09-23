gură de oxigen pentru acs mediaș. victorie în deplasare / video

ACS Mediaș s-a impus marți în deplasare, la Pietrari, scor 3-1 în disputa cu nou-promovata FC Păușești Otăsău.

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș s-a impus marți, 3-1 cu FC Păușești-Otăsău, într-un meci disputat pe stadionul din Pietrari.

Raul Orlandea a deschis scorul pentru medieșeni în minutul 38 cu un șut puternic din afara careului. În minutul 52, Gabriel Țala a majorat avantajul în minutul 52 cu un șut superb. Raul Hăjmășan a punctat pentru 0-3 în minutul 74 după o fază care a curs șnur în atacul oaspeților. Gazdele au redus din diferență în minutul 82, după un corner.

S-a terminat 3-1 pentru Mediaș, care obține al doilea succes în acest sezon în deplasare. Formația de pe malul Târnavei Mari urcă pe locul 6 în Seria 6, având 7 puncte din 5 meciuri.