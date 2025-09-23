incendiu puternic într-o gospodărie în sebeșul de jos

O gospodărie din Sebeșul de Jos, județul Sibiu, a fost afectată de un incendiu. O anexă a fost distrusă, la fel și bunurile depozitate în interiorul acesteia.

Pompierii sibieni au intervenit, marți după-amiază, în localitatea Sebeșul de Jos pentru stingerea unui incendiu.

„La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție, un echipaj SMJRD și pompierii SVSU Turnu Roșu. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească de aproximativ 25 mp. În urma incendiului anexa a fost distrusă în totalitate. De asemenea, a ars un ATV și alte bunuri depozitate în interior”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit electric produs la bateria ATV-ului care prezenta defecțiuni.