inter sibiu, semieșec pe ”municipal” în etapa intermediară din liga 3

Inter Sibiu a remizat marți pe ”Municipal”, scor 1-1 în duelul cu Vulturii Fărcășești, în etapa a 5-a din Liga 3.
Inter și Fărcășești sunt două echipe cu pretenții dde play-off în Seria 6 a Ligii 3, astfel că duelul din intermediara de marți a fost unul interesant.
Gorjenii au deschis scorul pe ”Municipal” în minutul 21 prin Scurtu.
Inter a restabilit egalitatea în minutul 71 prin Mercioiu.
În prelungiri, Scurtu de la Fărcășești dar era prea târziu ca sibienii să mai profite. S-a terminat 1-1 și cele două echipe continuă duelul pentru play-off.
Cu 8 puncte din 5 etape, Inter este pe locul 4, dar în funcție de rezultate, mai poate coborî la finalul rundei.
