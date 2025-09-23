jurgen faff, noi detalii despre legătura cu potra și acuzațiile de evaziune: ”ce mi s-a întâmplat în ultimele zile nu doresc nimănui” / video

Antreprenorul sibian Jurgen Faff, fondatorul companiei aeriene Fly Lili, a publicat marți, 23 septembrie, un videoclip pe pagina de Facebook Context-Off, în care aduce clarificări cu privire la acuzațiile recente, respectiv legăturile cu medieșanul Horațiu Potra, dar și despre acuzațiile de evaziune fiscală.

Printre subiectele abordate, Faff a vorbit despre presupusa sa legătură cu medieșeanul Horațiu Potra, implicat într-un scandal legat de transporturi suspecte către Africa.

Faff susține că nu a avut o relație profesională cu Potra și că l-a cunoscut abia după mai multe zboruri operate de Fly Lili pentru o companie din Congo. „Contractul nostru charter era cu o firmă din Congo, administrată de un cetățean francez. Nu am avut niciun acord cu domnul Potra. Nici azi nu știu dacă avea vreo implicare în acele curse sau dacă era doar un simplu pasager. Ce știam eu e că zburam cu angajați care au grijă de o mină”, a declarat Faff.

Omul de afaceri a insistat că Fly Lili nu a transportat niciodată marfă și că verificările de securitate ale bagajelor sunt exclusiv responsabilitatea aeroporturilor. „Noi nu transportăm cargo, doar pasageri. Nu avem voie să ne uităm în bagaje. Tot ce se vehiculează despre bani, arme, diamante sau aur nu are nicio legătură cu Fly Lili. Controlul bagajelor nu este treaba companiei aeriene. Domnul Potra zbura și cu alte firme din România, nu doar cu noi”, a mai spus Jurgen Faff.

„Vom trece și peste asta”

În a doua parte a mesajului său, Jurgen Faff a vorbit despre problemele financiare ale companiei Fly Lili, susținând că acuzațiile de evaziune fiscală sunt nefondate. „Am început zborurile charter în 2023, iar în 2024 am trecut la curse regulate, cu bază la Brașov. Am avut trei zboruri zilnice spre Germania, Spania și Italia, dar numărul mic de pasageri ne-a dus la pierderi de aproape 50.000 de euro pe zi”, spune acesta.

În ianuarie 2025, după pierderi cumulate de aproximativ 10 milioane de euro, compania a fost nevoită să suspende cursele regulate și să revină la activitatea charter. „Am fost personal la ANAF, am cerut eșalonări, am oferit chiar și un avion ca garanție. Firma nu avea bani să achite totul dintr-o dată. De la o simplă întârziere la plată s-a ajuns la acuzații de evaziune fiscală. Ce mi s-a întâmplat în ultimele zile nu doresc nimănui. Vom trece și peste asta”, spune acesta.

Jurgen Faff a mai anunțat că a depus o plângere penală pentru șantaj la IPJ Sibiu împotriva publicației Context.

Reamintim că Jurgen Faff a fost pus sub control judiciar, fiind cercetat pentru evaziune fiscală într-un dosar deschis de autoritățile fiscale și judiciare. În paralel, numele său a fost asociat, în presă, cu cazul lui Horațiu Potra, medieșanul cercetat pentru transporturi suspecte în Africa.

