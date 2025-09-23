laura barac, psd: "viața are prioritate. sibiu trebuie să reglementeze ferm utilizarea trotinetelor electrice” (c.p)

Ca membru al Consiliului Local Sibiu, transmit condoleanțe familiei băiatului de 13 ani care, după accidentul suferit pe 2 septembrie cu o trotinetă electrică, s-a stins din viață la acest final de săptămână.
O comunitate întreagă este alături de ei. Datoria noastră este să transformăm această tragedie într-un plan clar de măsuri care să prevină alte astfel de cazuri.
Mesajele de pe Facebook și din mediul online din toată țara sunt convergente: oameni îngrijorați de circulația pe trotuare, de copii care folosesc trotinete fără cască, de parcări haotice și de lipsa controlului în zonele aglomerate. În Sibiu, trotinetele închiriate în regim stradal sunt operate comercial; modelul există și a funcționat ani la rând. Nu mai putem lăsa siguranța publică la bunul-simț al fiecăruia — avem nevoie de reguli locale ferme, peste cadrul național existent.
Paris a interzis trotinetele electrice închiriate în regim partajat, după un referendum local, păstrând doar trotinetele private.
Berlin a redus numărul de trotinete și a introdus zone largi unde închirierea nu poate fi încheiată decât în parcări dedicate (geofencing).
Barcelona a crescut amenzile pentru mersul pe trotuar și fără cască și a interzis trotinetele în transportul public din motive de siguranță.
Marea Britanie menține regim de „trial” cu reguli stricte pentru operatori și recomandare fermă de cască.
În prezent, legislația națională permite folosirea trotinetelor de la 14 ani și prevede cască obligatorie pentru 14–16 ani, viteză maximă 25 km/h și circulație preponderent pe piste sau pe șosele cu limită de 50 km/h. Acest cadru este insuficient pentru realitatea din orașele noastre.
Operatorii vor bloca prin aplicație închirierea sub 16 ani (verificare ID + selfie match). Pentru posesorii de trotinete personale, rămâne cadrul național, dar vom întări controalele în preajma școlilor.
Condiție contractuală pentru operatori: fără confirmarea „casca este purtată” (selfie în aplicație), nu se deblochează trotineta.
Încheierea cursei posibilă numai în locuri marcate (corale) la nivel de oraș; parcare în afara zonelor — amendă automată utilizator + taxă de ridicare către operator.
Operatorii vor avea obligația să ridice trotinetele căzute, blocate sau periculoase într-o oră de la sesizare; altfel, primăria ridică și facturează operatorului.
Contractele vor impune partajarea anonimă a datelor: trasee, viteze, incidente, parcări; publicăm lunar un dashboard cu zone de risc și intervenții.
Cu Poliția Rutieră, Inspectoratul Școlar și ONG-uri: ateliere trimestriale, simulatoare, clipuri cu reguli simple (un singur rider, fără trotuar, fără alcool), testimoniale de la SMURD și UPU.
Identificăm 10 noduri periculoase pentru biciclete și trotinete (în special traversări și intrări în sensuri giratorii) și finanțăm marcaje, separatoare, iluminat și calmatoare.
Patrule mixte Poliția Locală/Poliția Rutieră pe coridoarele critice, cu aparate mobile de verificare a vitezei pentru trotinete în zonele „slow”.
Încălcări repetate ale indicatorilor de siguranță duc la suspendarea licenței operatorului pe 6–12 luni.
Voi promova proiectul pentru următoarea ședință a Consiliului Local Sibiu pentru demararea consultării publice.
Mandatarea aparatului de specialitate să elaboreze proiectul de HCL și caietul de sarcini pentru operatori, cu consultarea societății civile, școlilor, spitalelor și mediului de afaceri.
Semnarea unui protocol cu operatorii activi în Sibiu pentru implementarea voluntară, în 30 de zile, a geofencingului „slow” în jurul școlilor.
Vă rog să nu permiteți copiilor sub 16 ani să utilizeze trotinete închiriate și, indiferent de vârstă, purtarea căștii salvează vieți. O secundă de prudență înseamnă o viață întreagă.
Ultima oră
- Bărbatul care a căzut cu trotineta la Mediaș a murit 9 minute ago
- Schimbare temporară: Stația Bosch relocată din cauza lucrărilor 17 minute ago
- Gâlceavă la Piața Cibin. A intervenit poliția / video foto 21 de minute ago
- Un jucător de la FC Hermannstadt, în dizgrație. Cel mai probabil pleacă în iarnă 54 de minute ago
- Laura Barac, PSD: “Viața are prioritate. Sibiu trebuie să reglementeze ferm utilizarea trotinetelor electrice” (C.P) o oră ago