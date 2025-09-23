laura barac, psd: "viața are prioritate. sibiu trebuie să reglementeze ferm utilizarea trotinetelor electrice” (c.p)

Ca membru al Consiliului Local Sibiu, transmit condoleanțe familiei băiatului de 13 ani care, după accidentul suferit pe 2 septembrie cu o trotinetă electrică, s-a stins din viață la acest final de săptămână.

O comunitate întreagă este alături de ei. Datoria noastră este să transformăm această tragedie într-un plan clar de măsuri care să prevină alte astfel de cazuri.

Ce spun sibienii și ce arată dezbaterea publică

Mesajele de pe Facebook și din mediul online din toată țara sunt convergente: oameni îngrijorați de circulația pe trotuare, de copii care folosesc trotinete fără cască, de parcări haotice și de lipsa controlului în zonele aglomerate. În Sibiu, trotinetele închiriate în regim stradal sunt operate comercial; modelul există și a funcționat ani la rând. Nu mai putem lăsa siguranța publică la bunul-simț al fiecăruia — avem nevoie de reguli locale ferme, peste cadrul național existent.

Ce au făcut alte orașe europene

Paris a interzis trotinetele electrice închiriate în regim partajat, după un referendum local, păstrând doar trotinetele private.

Berlin a redus numărul de trotinete și a introdus zone largi unde închirierea nu poate fi încheiată decât în parcări dedicate (geofencing).

Barcelona a crescut amenzile pentru mersul pe trotuar și fără cască și a interzis trotinetele în transportul public din motive de siguranță.

Marea Britanie menține regim de „trial” cu reguli stricte pentru operatori și recomandare fermă de cască.

Cadrul din România (punct de plecare)

În prezent, legislația națională permite folosirea trotinetelor de la 14 ani și prevede cască obligatorie pentru 14–16 ani, viteză maximă 25 km/h și circulație preponderent pe piste sau pe șosele cu limită de 50 km/h. Acest cadru este insuficient pentru realitatea din orașele noastre.

Pachetul de măsuri pentru Sibiu (proiect de HCL + protocoale)

1. Limită locală de vârstă: 16+ pentru trotinetele de închiriat

Operatorii vor bloca prin aplicație închirierea sub 16 ani (verificare ID + selfie match). Pentru posesorii de trotinete personale, rămâne cadrul național, dar vom întări controalele în preajma școlilor.

2. Cască obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete închiriate

Condiție contractuală pentru operatori: fără confirmarea „casca este purtată” (selfie în aplicație), nu se deblochează trotineta.

3. Zone „slow” și „no-go” cu geofencing

• 10–12 km/h în centru istoric, piețe, pietonale și în jurul școlilor și spitalelor;

• interdicție de circulație în zonele ultra-aglomerate la orele de vârf;

• oră de stingere pentru trotinetele închiriate: oprire automată între 22:00–06:00 în cartierele rezidențiale.

4. Parcare doar în „docking spots” marcate

Încheierea cursei posibilă numai în locuri marcate (corale) la nivel de oraș; parcare în afara zonelor — amendă automată utilizator + taxă de ridicare către operator.

5. Curățenie operațională: SLA de reacție 60 de minute

Operatorii vor avea obligația să ridice trotinetele căzute, blocate sau periculoase într-o oră de la sesizare; altfel, primăria ridică și facturează operatorului.

6. Transparență & date deschise

Contractele vor impune partajarea anonimă a datelor: trasee, viteze, incidente, parcări; publicăm lunar un dashboard cu zone de risc și intervenții.

7. Educație rutieră în școli + campanie locală

Cu Poliția Rutieră, Inspectoratul Școlar și ONG-uri: ateliere trimestriale, simulatoare, clipuri cu reguli simple (un singur rider, fără trotuar, fără alcool), testimoniale de la SMURD și UPU.

8. Infrastructură: „piste sigure pentru toți”

Identificăm 10 noduri periculoase pentru biciclete și trotinete (în special traversări și intrări în sensuri giratorii) și finanțăm marcaje, separatoare, iluminat și calmatoare.

9. Plan de inspecții țintite

Patrule mixte Poliția Locală/Poliția Rutieră pe coridoarele critice, cu aparate mobile de verificare a vitezei pentru trotinete în zonele „slow”.

10. Clauză de reziliere

Încălcări repetate ale indicatorilor de siguranță duc la suspendarea licenței operatorului pe 6–12 luni.

Pașii administrativi imediat propuși

Voi promova proiectul pentru următoarea ședință a Consiliului Local Sibiu pentru demararea consultării publice.

Mandatarea aparatului de specialitate să elaboreze proiectul de HCL și caietul de sarcini pentru operatori, cu consultarea societății civile, școlilor, spitalelor și mediului de afaceri.

Semnarea unui protocol cu operatorii activi în Sibiu pentru implementarea voluntară, în 30 de zile, a geofencingului „slow” în jurul școlilor.

Mesaj către părinți și tineri

Vă rog să nu permiteți copiilor sub 16 ani să utilizeze trotinete închiriate și, indiferent de vârstă, purtarea căștii salvează vieți. O secundă de prudență înseamnă o viață întreagă.