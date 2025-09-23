nicușor dan anunță: coaliția de guvernare rămâne în formula actuală

Administrația Prezidențială a anunțat, marți, că coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din coaliție.
În cadrul discuțiilor, președintele a mediat un dialog menit să consolideze stabilitatea politică și economică a țării. Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea a fost constructivă, iar președintele a subliniat importanța menținerii unității coaliției și continuarea reformelor asumate în fața cetățenilor.
Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.
„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat președintele României.
Ministrul Finanțelor a prezentat cele mai recente date privind execuția bugetară, care arată o evoluție pozitivă și permit continuarea programului de guvernare fără a afecta echilibrele macroeconomice.
Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de majoritatea parlamentară.
Coaliția de guvernare și-a stabilit ca obiectiv implementarea măsurilor prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.
