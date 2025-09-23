Dosarul Georgescu-Potra, legat de tentativa de lovitură de stat, continuă să țină opinia publică cu sufletul la gură. Jurnaliștii de la Antena 3 CNN au dezvăluit noi informații despre fuga mercenarului Horatiu Potra din România, care a reușit să scape în ciuda monitorizării permanente de către serviciile secrete.
Conform surselor citate de presă, Horatiu Potra era supravegheat permanent înainte de plecarea sa din România. Filajul includea urmărire fizică, interceptarea convorbirilor telefonice și localizarea GPS a vehiculului său. În ciuda acestei supravegheri stricte, fostul soldat în Legiunea Franceză a reușit să părăsească țara, ridicând semne de întrebare asupra modului în care s-a desfășurat operațiunea serviciilor secrete.
Tentativa de lovitură de stat și implicarea lui Potra
Dosarul investighează presupusa implicare a lui Horatiu Potra și a altor persoane în planul de preluare ilegală a puterii în România. Ancheta a scos la iveală legături ale mercenarului cu organizații internaționale și posibile tentative de recrutare pentru acțiuni subversive.
Reacția autorităților
Autoritățile române au confirmat că urmărirea lui Potra a fost permanentă, însă detaliile despre modul în care acesta a reușit să scape nu au fost făcute publice. Ancheta este în curs, iar organele abilitate continuă să strângă probe pentru a înțelege toate implicările.
Impactul asupra opiniei publice
Fuga mercenarului Horatiu Potra ridică semne de întrebare privind securitatea națională și eficiența filajului serviciilor secrete. Publicul și experții în securitate cer explicații clare și măsuri pentru prevenirea unor situații similare în viitor.
Ultima oră
- Primăria anunță modificări: indicatorul rutier care blochează pista de biciclete de pe Calea Dumbrăvii va fi înlocuit 32 de minute ago
- Jurgen Faff, noi detalii despre legătura cu Potra și acuzațiile de evaziune: ”Ce mi s-a întâmplat în ultimele zile nu doresc nimănui” / video 39 de minute ago
- Nicușor Dan anunță: coaliția de guvernare rămâne în formula actuală 47 de minute ago
- Consilierii PSD, PNL și AUR, front comun la Sibiu: reguli mai stricte pentru trotinetele electrice după decesele din ultimele zile 51 de minute ago
- Noi detalii despre fuga din țară a mercenarului Horațiu Potra: filat zi și noapte, a trecut granița nestingherit o oră ago