Dosarul Georgescu-Potra, legat de tentativa de lovitură de stat, continuă să țină opinia publică cu sufletul la gură. Jurnaliștii de la Antena 3 CNN au dezvăluit noi informații despre fuga mercenarului Horatiu Potra din România, care a reușit să scape în ciuda monitorizării permanente de către serviciile secrete.

Conform surselor citate de presă, Horatiu Potra era supravegheat permanent înainte de plecarea sa din România. Filajul includea urmărire fizică, interceptarea convorbirilor telefonice și localizarea GPS a vehiculului său. În ciuda acestei supravegheri stricte, fostul soldat în Legiunea Franceză a reușit să părăsească țara, ridicând semne de întrebare asupra modului în care s-a desfășurat operațiunea serviciilor secrete.

Tentativa de lovitură de stat și implicarea lui Potra

Dosarul investighează presupusa implicare a lui Horatiu Potra și a altor persoane în planul de preluare ilegală a puterii în România. Ancheta a scos la iveală legături ale mercenarului cu organizații internaționale și posibile tentative de recrutare pentru acțiuni subversive.

Reacția autorităților

Autoritățile române au confirmat că urmărirea lui Potra a fost permanentă, însă detaliile despre modul în care acesta a reușit să scape nu au fost făcute publice. Ancheta este în curs, iar organele abilitate continuă să strângă probe pentru a înțelege toate implicările.

Impactul asupra opiniei publice

Fuga mercenarului Horatiu Potra ridică semne de întrebare privind securitatea națională și eficiența filajului serviciilor secrete. Publicul și experții în securitate cer explicații clare și măsuri pentru prevenirea unor situații similare în viitor.