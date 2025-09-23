noua pistă de pe calea dumbrăvii criticată de consilierul usr, diana mureșean: „avem nevoie de soluții reale, nu improvizate” / video

Diana Mureșean, consilier local USR la Sibiu, a testat recent pista de biciclete de pe Calea Dumbrăvii, subiect intens dezbătut în spațiul public. Aceasta a vrut să vadă cu ochii ei și zonele unde bicicliștii întâmpină reale probleme, precum cea a faptului că trece pe sub un indicator rutier (VIDEO și DETALII – AICI).

Într-o postare pe rețelele de socializare, ea a prezentat impresiile după parcurgerea traseului și a semnalat câteva aspecte care, în opinia sa, necesită îmbunătățiri.

Consilierul a identificat două puncte problematice:

Zona dinspre Bulevardul Mihai Viteazu , unde pista este trasată pe carosabil. Potrivit acesteia, locurile de parcare din apropiere nu au lungimea necesară, iar mașinile parcate ocupă jumătate din lățimea pistei. Mureșean propune renunțarea la cel puțin două locuri de parcare pentru a asigura siguranța bicicliștilor.

Zona din fața sediului ANAF, unde pista trece pe sub un panou rutier. Consilierul sugerează montarea unor stâlpișori pentru a preveni urcarea mașinilor pe trotuar și pe pista de biciclete.

„Intervenția de acum pe Calea Dumbrăvii, odată finalizată, va face puțin probabilă o modernizare reală a acestei artere în următorii ani”, a transmis Mureșean, subliniind că actuala reconfigurare riscă să fie doar o soluție temporară.



Ea a atras atenția și asupra riscului de conflicte între pietoni și bicicliști, acolo unde pista este trasată pe trotuar, deși mutarea parțială de pe carosabil are rolul de a reduce accidentele între mașini și bicicliști.

„Îmi doresc un oraș în care bicicleta și mersul pe jos să fie opțiuni reale, sigure și comode, dar acest deziderat nu poate fi atins cu soluții improvizate”, a concluzionat consilierul local USR.