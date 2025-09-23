patru străzi principale din sibiu intră în reparații. trafic restricționat și deviat

Comisia pentru sistematizarea circulației din cadrul Primăriei Sibiu, a avizat o serie de restricții în trafic pentru noi lucrări la rețelele de apă, canalizare și gaz. Astfel, în paralel cu cele aflate în desfășurare în oraș, din această săptămână încep lucrări pe următoarele străzi:
- Pe str. Reconstrucției se lucrează la rețeaua de alimentare cu apă. De miercuri, 24 septembrie, timp de o lună, se va închide traficul pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu cu str. M. Kogălniceanu și sensul giratoriu de la intersecția cu str. T. Vladimirescu. Circulația în cele 2 sensuri giratorii menționate nu va fi afectată, străzile Grădinarilor și Kiev putând fi utilizate ca rute ocolitoare a acestui tronson, în funcție de direcția de deplasare.
- Tot de miercuri, 24 septembrie, constructorul contractat de SC Apă Canal SA va începe lucrările pe str. Rahovei, între str. Plugarilor și b-dul V. Milea. Lucrările se vor executa pe 3 tronsoane:
- Între Aleea Șelimbăr și b-dul V. Milea, intervențiile vor fi în zona de parcare, în afara carosabilului.
- Între str. Plugarilor și str. Oștirii, se va lucra tot în zona de parcare adiacentă carosabilului
- Între str. Oștirii și b-dul M. Viteazu se va lucra pe prima bandă de pe acest sens de circulație.
- Pe șoseaua Alba Iulia, constructorul contractat de SC Apă Canal SA începe în această săptămână lucrări la conductele de canalizare pe un nou tronson, cel între Aleea Pajiștei și str. E. A. Bielz. Intervențiile sunt programate să se încheie în 31 noiembrie 2025 iar până atunci, cele două benzi de circulație pe sensul spre centru se vor închide traficului pe această porțiune, circulația urmând să fie deviată pe una dintre benzile de pe sensul opus. Trecerea de pietoni din apropierea sensului giratoriu de la intersecția cu str. E.A. Bielz va fi desființată, iar la ieșirea de pe Aleea Pajiștei șoferii vor fi obligați să vireze la dreapta.
- În noaptea zilei de vineri, 26 septembrie, începând cu ora 20.00, pe b-dul Victoriei, între stația de autobuz din zona sediului Primăriei și sediul Centrului Teritorial de Formare se va face efectua o traversare, pentru instalarea unei noi conducte de gaz. Intervenția este necesară în contextul lucrărilor de reamenajare a piațetei din fața Cercului Militar. Astfel, pe parcursul acelei nopți, traficul auto va fi deviat pe câte o bandă, alternativ. De asemenea, traficul pietonal va fi restricționat în această zonă, urmând să fie permis totuși accesul spre stația de autobuz doar celor care vin dinspre pasajul subteran Continental Forum.
