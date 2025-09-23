problemele străzii islazului ajung în consiliul local: adrian bibu militează pentru ”sens unic” / foto

Consilierul local din partea PNL, Adrian Bibu, ridică o problemă cu care se confruntă sibienii care locuiesc pe strada Islazului, din cartierul Valea Aurie. Mai exact, este vorba de lipsa trotuarelor, fapt ce obligă pietonii să circule pe stradă.

Consilierul PNL Adrian Bibu a fost pe strada Islazului din Sibiu, unde a stat de vorbă cu localnicii nemulțumiți de faptul că nu există trotuare. „Problema principală este creșterea traficului în zonă, mai ales după ce mulți sibieni aleg să folosească ruta Câmpșor – str. Islazului pentru a ajunge în cartierul Valea Aurie sau în Rășinari ori chiar spre alte cartiere ale Sibiului. În zonă nu există trotuare, iar cele care există nu sunt dimensionate pentru circulația pietonilor (mamele care plimbă copii în cărucioare răzbesc încă și mai greu aici, cel mai adesea folosind partea carosabilă). Iarna, autovehiculele care circulă pe stradă aruncă pe zidurile caselor zăpada amestecată cu noroi sau material antiderapant, ceea ce face ca situația din zonă să fie și mai dificilă”, spune acesta.

Sursa foto: Facebook/ Adrian Bibu

Potrivit acestuia, au fost trimise către Primăria Sibiu mai multe solicitări pentru stabilirea sensului unic pe strada Islazului, ceea ce ar fi, în opinia locuitorilor din zonă, de mare ajutor. Subiectul va fi abordat și în cadrul ședinței Consiliului Local din această lună, pentru a căuta soluții la problemele semnalate.