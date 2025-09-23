promisiunea extremei de la csu sibiu: ”avem o chimie bună între noi. obiectivul e unul realist”

Jucătorul lui CSU, Anastasios Zetos anunță fanii Sibiului că echipa de baschet își propune obiective ambițioase în sezonul care stă să înceapă, atât în Liga Națională, cât și în Cupa României.

Anastasios Zetos (23 ani) măsoară 1.98 metri și evoluează pe poziția 3, cea de small-forward (extremă). El deține dublă cetățenie, fiind născut la Atena, iar mama sa fiind româncă.

Zetos este un produs al lui Panathinaikos Atena, unde s-a format ca jucător. Până să vină la CSU, mai jucase în Liga Națională la Dinamo, în sezonul 2020/21. Anastasios a petrecut apoi trei ani în NCAA, la Roberts Wesleyan College. Din vara lui 2024, fundașul venit la CSU Sibiu și în acest sezon se anunță a fi unul din jucătorii de bază. Îl recomandă și evoluția excelentă din ultimul amical, cel de la Brașov, încununată cu marcarea coșului victorios pe sirenă.

Baschetebalistul echipei CSU Sibiu a acordat un interviu în exclusivitate pentru Ora de Sibiu, în care a vorbit închegarea echipei, despre obiective și speranțe înainte de startul în noul sezon.

Cum vezi noul sezon pentru CSU Sibiu?

Anastasios Zetos: Avem un colectiv bun, cu o combinație de jucători experimentați în Liga Națională și destul de mulți tineri jucători. Așa cum s-a văzut și din meciurile de pregătire, vrem să jucăm rapid și agresiv. Avem o chimie bună între noi, atât pe teren, cât și în afara lui, așa că atâta timp cât suntem sănătoși, continuăm să muncim și ne găsim ritmul între noi, vom avea succes.

Ce obiective își propune CSU?

Anastasios Zetos: Cred că play-off-ul este un obiectiv foarte realist pentru noi. Este un sezon lung, cu multe adversități, dar avem un echilibru bun de jucători pe toate pozițiile și atâta timp cât rămânem constanți în ceea ce facem, vom reuși multe în acest sezon.

De asemenea, Cupa este un obiectiv important pentru noi, vrem să avem o imagine cât mai bună și să mergem cât mai departe posibil. Este un format diferit de campionat și, dacă prinzi ritmul în perioada potrivită, poți face diferența.

Se aplică regula cu minim doi români pe teren, este un avantaj important pentru voi, jucătorii autohtoni?

Anastasios Zetos: Din punctul meu de vedere, este o șansă uriașă pentru jucătorii români să arate ce pot. Există mulți jucători talentați români care, în condițiile corecte, pot avea prestații pozitive și pot crește în jucători de calitate, atât pentru ligă, cât și pentru lotul național. Este foarte important pentru dezvoltarea baschetului românesc și promovarea jucătorilor tineri. Cu siguranță este o oportunitate de care trebuie să profităm.

Baschetul este foare iubit la Sibiu, ai avut ocazia să vezi sezonul trecut…

Anastasios Zetos: Cum știm cu toții, Sibiul este un oraș cu tradiție în baschet, iar suporterii sunt foarte atașați și iubesc echipa. Toate acestea s-au văzut și anul trecut, atât în momentele bune, cât și în cele dificile, când fanii au fost alături de noi. Pentru mine, ca jucător, este un sentiment incredibil să știu că avem sprijinul suporterilor și al orașului.

Ce obiective personale ai tu?

Anastasios Zetos: În primul rând, vreau să am un sezon fără accidentări. Sigur, un lucru important pentru toți jucătorii este să avem un sezon reușit și pe plan individual. Știu cât am muncit și că sunt un jucător bun. Pentru mine, atâta timp cât sunt constant în fiecare zi, mă bucur de baschet și ne înțelegem bine între noi, toate celelalte se vor rezolva.

Cum ti se pare echipa? În ultimul amical, cel de la Brașov, CSU a arătat bine, iar tu ai marcat pe sirenă coșul victoriei!

Anastasios Zetos: Avem un lot diferit față de anul trecut, cu mulți jucători noi, dar și unii rămași. Am avut timp să ne cunoaștem și să ne adaptăm stilului de joc al fiecăruia. Cu siguranță încă nu suntem la nivelul la care vrem să fim, dar este normal, încă suntem la început și devenim mai buni pe zi ce trece. Sunt optimist pentru acest sezon și pentru ceea ce putem reuși.

Cum este în vestiarul lui CSU?

Anastasios Zetos: Până acum totul a fost perfect. Toți băieții sunt de treabă și ne înțelegem foarte bine între noi. Se simte vibe-ul bun în vestiar, la antrenamente, dar și în afara lor. Staff-ul este experimentat, cu idei noi și cu energie proaspătă în echipă. Încă este perioada de adaptare și avem lucruri de învățat unii despre ceilalți, dar situația arată pozitiv.