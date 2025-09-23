pustai pe picior de plecare de la mediaș. negociază intens cu altă echipă

Medieșeanul Cristi Pustai (57 ani) este foarte aproape de a semna cu Ceahlăul Piatra Neamț, echipă care activează în Liga 2.

Cu Cristian Pustai pe bancă, Ceahlăul Piatra Neamț a promovat în Liga 2, în vara anului 2023, însă tehnicianul a plecat la capătul primului sezon în eșalonul secund.

Pustai a preluat atunci pe CS Gloria Bistrița, pe care o promova și pe ea în Liga 2, dar de care s-a despărțit în urmă cu două săptămâni.

De atunci, reputatul tehnician a dat o mână de ajutor la antrenamentele echipei de Liga 3, ACS Mediaș, mai ales că este membru fondator la club și locuiește aproape de stadion. Nu a luat însă în calcul să revină ca antrenor la echipă, pentru a aștepta o nouă provocare din al doilea eșalon.

Șansa i-a surâs rapid, pentru că Ceahlăul intenționează să facă modificări pe banca tehnică, după ce l-a demis după 4 etape pe italianul Marco Veronese și a continuat cu interimarul Valentin Avădanei. Oficialii clubului nemțean au discutat deja cu Pustai, care va ajunge marți seară la Piatra Neamț pentru a stabili ultimele detalii.

”Diseară ajung la Piatra Neamț, pentru a discuta cu conducerea clubului. Vorbim mai multe după”, a declarat Cristian Pustai pentru siteul Liga2.ro.

Echipa de Liga 3, ACS Mediaș a avut un start de sezon sub așteptări și va juca marți, 23 septembrie, la Pietrari, cu FC Păușești Otăsău.