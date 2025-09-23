Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a informat că, în data de 23 septembrie 2025, pe anumite sectoare din județele Brașov și Sibiu se vor desfășura lucrări care impun restricții de circulație.

Județul Brașov:

DN73 (Brașov – Câmpulung): modernizare pe întreaga lungime a sectorului; traficul este dirijat prin semafoare sau piloți.

DN1 (Vlădeni – Perșani): refacerea marcajelor rutiere.

DN73A (Predeal): înlocuirea și repararea parapetelor de siguranță.

DN73A (Predeal – Râșnov): decolmatarea șanțurilor.

Județul Sibiu:

Autostrada A1, Varianta de Ocolire Sibiu: repararea părții carosabile; circulația se desfășoară pe o bandă din două.

Județele Mureș, Harghita și Covasna:

Nu sunt lucrări care necesită restricții de circulație.

DRDP Brașov recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele lucrărilor, să respecte semnalizarea temporară și să manifeste răbdare în cazul formării de ambuteiaje.