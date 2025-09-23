românia autentică, prezentată în piața mare a sibiului. târgul național de ecoturism își deschide porțile

Din 25 până în 28 septembrie, Piața Mare din Sibiu devine un spațiu al întâlnirilor autentice cu tradiția, natura și oamenii care o îngrijesc. În „căsuțele cu ochi” meșteșugite de artizanii Muzeului Astra veți găsi mici comori culturale, gastronomice și naturale din toate colțurile țării.

La cea de-a VII-a ediție a Târgului Național de Ecoturism participă operatori și furnizori de servicii ecoturistice, dar și instituții de cultură ce aduc la Sibiu povești din propriile lor locuri.

Muzeul Maramureșean vă invită să descoperiți cinci spații speciale: de la ateliere de prelucrare a lemnului și plante de leac, până la o lume virtuală cu jocuri interactive și un loc al mesajelor lăsate de vizitatori.

Sălajul vine cu aromele și meșteșugurile sale: ceramica de Zalău, spumantele de pe Dealurile Silvaniei, împletituri din nuiele din satul Var, pălinca de Zalău și clopurile din paie. În plus, veți putea afla mai multe despre destinații precum Castrul roman Porolissum, Castelul Báthory, Grădina Zmeilor sau Mlaștina de la Iaz.

Harghita, viitoare Regiune Gastronomică Europeană 2027, își dezvăluie atuurile prin degustări de dulcețuri, zacuscă, mămăligă cu brânză, siropuri și condimente. La „Magazinul Cumsecade” veți găsi produse tradiționale pentru acasă.

Județul Sibiu își primește oaspeții cu produse locale: lactate, pește și carne de la Albota, preparate din mangaliță de Racovița, pită de Alămor și „patiserie multietnică” din mâinile „Bunicii Cati”.

Hunedorenii aduc un periplu istoric prin Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, cu vestimentație, podoabe, echipament militar și obiecte de uz casnic.

Programul „Eco România” al Asociației de Ecoturism din România va prezenta destinații de poveste precum Ținutul Zimbrului, Eco Maramureș, Delta Dunării, Pădurea Craiului, Colinele Transilvaniei, Inima Verde a Maramureșului și Parcul Natural Vânători Neamț.

Organizațiile comunitare sunt la loc de cinste: Fundația Conservation Carpathia îi va provoca pe vizitatori cu jocuri prin care pot afla mai multe despre floră, faună, specii protejate și legătura dintre om și natură.

„Anii Drumeției” oferă tururi ghidate în zona centrală a orașului, ateliere de educație montană și o tombolă cu premii atractive: o bicicletă, acces gratuit în parcul tematic „Povestea Calendarului” și la meciurile de baschet ale CSU Sibiu sau excursii pe potecile munților.

„În județul Sibiu am ales să mergem pe drumul ecoturismului încă din 2021. Prin programul «Anii Drumeției» am readus la viață și am extins peste 850 de kilometri de poteci montane, pe care, cu bucurie, au pășit deja zeci de mii de drumeți din țară sau de peste hotare. Am adus oamenii mai aproape de natură și de produsele locale, iar «Liber în aer liber» nu mai e doar un slogan, ci un mod de a trăi. Târgul de ecoturism crește de la o ediție la cealaltă întrucât reunește participanți care arată frumusețea României tuturor celor care iubesc mișcarea, mâncarea curată, tradițiile și obiceiurile bunicilor noștri. Mă bucur că județul Sibiu a devenit pol al ecoturismului românesc”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Așadar, între 25 – 28 septembrie ac, ne vedem la „căsuțele cu ochi” din Piața Mare!