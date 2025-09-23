schimbare temporară: stația bosch relocată din cauza lucrărilor

Începând cu 25 septembrie 2025, ora 09:00, stația de autobuz Bosch de pe șoseaua Alba Iulia va fi temporar desființatădin cauza lucrărilor de infrastructură.

Stația va fi relocată pe sensul opus de mers, în zona hașurată, iar îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va face de pe scuarul care separă cele două sensuri de circulație.

Autoritățile locale avertizează că aceste modificări pot provoca întârzieri ale autobuzelor, motiv pentru care călătorii sunt sfătuiți să utilizeze aplicația mobilă SibiuBus pentru a urmări poziția autobuzelor în timp real și a-și planifica mai bine călătoria.

Se recomandă prudență sporită și respectarea semnalizării temporare în zonă.