se caută constructor pentru parcul fotovoltaic care va „lumina” sibiul: 10.000 de panouri pe dealul dăii

Sibiul va avea un parc fotovoltaic în Dealul Dăii. Cele peste 10.000 de panouri vor alimenta iluminatul public din oraș. Municipalitatea a scos la licitație caietul de sarcini și caută constructor.

Primăria Sibiu a primit, în primăvara acestui an, o finanțare europeană de 27,8 milioane de lei prin Fondul de Modernizare pentru realizarea unui parc fotovoltaic. Municipalitatea a scos recent la licitație caietul de sarcini pentru execuția parcului, valoarea estimată a contractului fiind de 33.640.479 lei.

Peste 10.000 de panouri pentru iluminatul public al Sibiului

Parcul fotovoltaic va fi amenajat pe un teren în suprafață de 109.275 mp situat în Dealul Dăii pe fosta groapă de gunoi de la marginea orașului. Acesta va fi alcătuit din 10.736 de panouri solare monocristaline cu o putere de 450W fiecare, suporți pentru aceste panouri, 39 de invertoare care transformă curentul continuu produs de panouri în curent alternativ, un tablou electric, un sistem de monitorizare și control și un post de transformare.

„Rezultatele imediate ca urmare a implementării proiectului sunt: un parc fotovoltaic cu o capacitate electrică instalată de 4,8312 MW; producerea și consumul an 6468,574 MWh/an energie electrică din surse regenerabile cu capacitatea nou realizată; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 3.958 echivalent tone de CO2 anual. Rezultatele pe termen lung sunt: îmbunătățirea calității aerului, apei și solului; reducerea cantității de combustibili utilizați și reducerea dependenței energetice; îmbunătățirea calității vieții și creșterea independenței energetice”, se arată în caietul de sarcini.

Municipalitatea a realizat studiul de fezabilitate, a obținut avizele necesare, următorul pas fiind găsirea unui constructor care să elaboreze proiectul tehnic și să execute lucrările. Data limită de depunere a ofertelor este 4 noiembrie.