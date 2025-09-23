sibian dispărut de o săptămână! poliția cere ajutor pentru găsirea lui constantin

Poliția din Sibiu caută un bărbat de 67 de ani dispărut de la domiciliu.

Polițiștii sibieni solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea lui Răducan Constantin, în vârstă de 67 de ani, care nu a mai revenit la domiciliu.

Bărbatul a plecat de acasă, din municipiul Sibiu, pe 15 septembrie, iar dispariția sa a fost sesizată autorităților pe 22 septembrie.

Semnalmente: înălțime 170 cm, greutate 65 kg, ochi căprui, păr grizonant. Nu se cunosc obiecte de îmbrăcăminte sau semne particulare.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune gratuit la 112.