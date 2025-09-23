Poliția din Sibiu caută un bărbat de 67 de ani dispărut de la domiciliu.
Polițiștii sibieni solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea lui Răducan Constantin, în vârstă de 67 de ani, care nu a mai revenit la domiciliu.
Bărbatul a plecat de acasă, din municipiul Sibiu, pe 15 septembrie, iar dispariția sa a fost sesizată autorităților pe 22 septembrie.
Semnalmente: înălțime 170 cm, greutate 65 kg, ochi căprui, păr grizonant. Nu se cunosc obiecte de îmbrăcăminte sau semne particulare.
Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune gratuit la 112.
Ultima oră
- Încă un oraș mare din România interzice trotinetele electrice în centru și parcuri 2 minute ago
- SIBIAN DISPĂRUT de o săptămână! Poliția cere ajutor pentru găsirea lui Constantin 3 minute ago
- România autentică, prezentată în Piața Mare a Sibiului. Târgul Național de Ecoturism își deschide porțile 28 de minute ago
- Sibienii invitați la o drumeție în natură și picnic la final: experiență de toamnă pe dealurile Rășinariului 41 de minute ago
- Aproape 130 de preoți din mai multe eparhii, reuniți la Sibiu pentru formare și evaluare / foto o oră ago