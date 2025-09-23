sibienii invitați la o drumeție în natură și picnic la final: experiență de toamnă pe dealurile rășinariului

Grupul Suport Oncologic Sibiu, alături de Mihaiela Faraon și The Walden Ohana, organizează sâmbătă, 27 septembrie, o drumeție și picnic pentru toți cei care doresc să petreacă o după-amiază activă în natură.

Întâlnirea participanților este programată la ora 10:00, în parcarea de la Muzeul Astra, de unde grupul se va îndrepta spre zona Rășinari–Păltiniș. Drumeția va continua pe traseul Dealul Călugărul – Poiana Pensionarilor, având o durată aproximativă de două ore, dus-întors, într-un ritm relaxat. Cei care doresc pot opta pentru un traseu mai solicitant, sub forma unui mic circuit, susținut de echipa Mama Pădure. (Detalii, aici)

Participanții sunt sfătuiți să vină echipați corespunzător: bocanci de trekking, pantaloni confortabili, geacă de ploaie, rucsac cu apă și gustare, tricou de schimb și fleece pentru confort.

Evenimentul este deschis atât membrilor grupului oncologic, cât și persoanelor sănătoase care doresc să se alăture, să socializeze și să aducă energie pozitivă. La final, participanții se vor bucura împreună de un picnic cu priveliște spre dealurile Rășinariului (Cioara, Ganta, Călugărul).

Grupul Suport Oncologic Sibiu, împreună cu Oana și Cosmin – The Walden Ohana, invită sibienii la o experiență memorabilă de conectare cu natura și cu ceilalți participanți.