sibiul respiră sport: 7 zile de activități pentru un stil de viață sănătos în săptămâna europeană a sportului

După participarea la Săptămâna Europeană a Mobilității, Sibiul participă la încă un program european – Săptămâna Europeană a Sportului, marcată în fiecare an în perioada 23-30 septembrie, sub motto-ul Be Active. Acest program organizat de Comisia Europeană a ajuns la ediția aniversară cu nr. 10 și promovează importanța mișcării și a practicării sportului pentru sănătate în general, pentru reducerea stresului și pentru îmbunătățirea stării psihice.

Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Sport și Agrement, va organiza în această săptămână mai multe acțiuni la Baia Populară, la Stadionul Municipal și la Lacul lui Binder, la care sibienii sunt invitați să participe gratuit, în limita locurilor disponibile. De asemenea, cluburile sportive de drept public au fost invitate să participe cu activități în acest program, Clubul Sportiv Școlar Sibiu răspunzând pozitiv propunerii.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR:

Luni, 22 septembrie și marți 23 septembrie

8.20-10.00 și 16:00-18:00 – ore de inițiere în patinajul viteză pe role, pentru grupele de copii cu vârsta de 8-12 ani ale Clubului, precum și pentru elevi din școlile sibiene. Acestea vor avea loc la baza sportivă a Clubului Sportiv Școlar Sibiu de pe B-dul Victoriei nr. 35.

Miercuri, 24 septembrie

8.30 – 10.00 – ore de inițiere în handbal pentru elevi, la Sala Transilvania, organizate de profesorii Clubului Sportiv Școlar Sibiu.

10.00 – 15.00 – plimbări gratuite cu caiacul și SUP (Stand Up Paddleboard) în Complexul Lacul lui Binder.

10.00 – 20.00 – acces gratuit pe pista pentru atletism de la Stadionul Municipal Sibiu pentru antrenamente individuale.

16.00 – 17.00 – o lecție de Taekwondo în sala de fitness a Băii Populare Sibiu.

17:00 – 18.00 – o oră de box în sala de fitness a Băii Populare Sibiu.

18.00 – 19.00 – acces gratuit pentru o oră pe circuitul de forță din sala de fitness a Băii Populare.

18.00 – 19.00 – o oră de yoga în sala de activități a Băii Populare.

Notă: Activitățile de la Baia Populară se vor desfășura sub îndrumarea unui instructor, iar înscrierea se face telefonic la numărul 0269.214.445, în limita locurilor disponibile.

Joi, 25 septembrie

7.30-11.30 și 13.00-17.00 – Ziua Baschetului, o acțiune dedicată elevilor din Club, dar și altor elevi din școlile sibiene; activitățile vor avea loc la sala de sport a Clubului Sportiv Școlar de pe b-dul C. Coposu nr. 4.

8.30 – 10.00 – Activități didactice de inițiere în handbal pentru sportivii Clubului, dar și pentru alți elevi din școlile sibiene, care vor avea loc la Sala Transilvania.

Vă invităm să vă alăturați acestor activități sportive menite să încurajeze un stil de viață sănătos, prin practicarea sportului!