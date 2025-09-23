știința devine distractivă la mediaș: participă la „noaptea cercetătorilor europeni” / video

Primăria Municipiului Mediaș vă invită vineri, 26 septembrie 2025, între orele 17:00 – 20:00, la Muzeul Municipal Mediaș care va fi gazda unui eveniment extrem de interesant, pentru toate generațiile, și anume „Noaptea Cercetătorilor Europeni”.

Acesta este un eveniment care se desfășoară în peste 400 de orașe din 25 de țări europene, și își propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare. Evenimentul este foarte apreciat de public datorită caracterului său inovativ, prin care știința devine accesibilă tuturor, vizitatorii luând parte la activități științifice ce combină educația cu divertismentul, organizându-se diferite experimente, prezentări și jocuri în care publicul este implicat activ. Este o modalitate de a descoperi și explora lumea științei și a tehnicii în cele mai inedite, interactive și captivante moduri, alături de cei mai prietenoși cercetători!

Agenda evenimentului de la Muzeul Municipal Mediaș cuprinde următoarele ateliere de lucru și activități educative:

Demonstrații și prezentări interactive susținute de echipele de robotică „LTASrob” de la Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaș, „SNGine” de la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș și „The Resistance” de la Liceul Teoretic „Roth-Oberth” Mediaș; Chimia – știință sau magie?; Tehnici de conservare a patrimoniului; Micii Biologi; Cartografia și cercetarea istorică; Arta dresajului canin.

Specialiști invitați: prof. Loredana Mihaela Voicea, prof. Gabriela Florea, prof. Cornelia Maier, prof. Alexandru Musteață, dresor Aurel Câmpean, prof. Raisa Pânzar și prof. Aurelia Morozan.

Instituțiile partenere ale evenimentului desfășurat la Muzeul Municipal Mediaș sunt Liceul Teoretic „Axente Sever”, Colegiul „Școala Națională de Gaz”, Liceul Teoretic „Roth-Oberth” și Clubul Copiilor Mediaș.

Dacă ai o minte curioasă și “DE CE?” este întrebarea ta preferată, atunci nu trebuie să ratezi „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, evenimentul unde pasionații de știință își dau întâlnire! Intrarea este liberă, începând cu ora 17:00