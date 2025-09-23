sute de sancțiuni pentru trotinetiștii din sibiu: de la mers pe trotuar, la lipsa căștii

Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport extrem de popular în Sibiu. Sunt rapide, accesibile și practice, mai ales pentru tineri. Totuși, această tendință vine la pachet și cu riscuri majore, iar anul 2025 a demonstrat cât de fragilă este limita dintre comoditate și tragedie. Accidentele grave, unele soldate cu pierderi de vieți omenești, au pus în alertă atât comunitatea, cât și autoritățile.

Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, chestorul de poliție Tiberiu-Iulian Ivancea, a transmis bilanțul oficial al abaterilor. Între 1 ianuarie și 18 septembrie 2025, polițiștii rutieri au aplicat 487 de sancțiuni contravenționale utilizatorilor de trotinete electrice. Cele mai multe au vizat circulația pe trotuar, neîncadrarea pe partea dreaptă, deplasarea în paralel sau traversările neregulamentare. Nu au lipsit cazurile în care două persoane s-au urcat pe aceeași trotinetă sau situațiile în care adolescenții au circulat fără cască, deși legea o impune între 14 și 16 ani. Lipsa luminilor și a elementelor reflectorizante a completat tabloul neregulilor frecvente.

Polițiștii spun că, dincolo de sancțiuni, au încercat să prevină tragediile prin campanii de informare. Cu sprijinul unor instituții și ONG-uri, au fost distribuite materiale video pe rețelele sociale, unele adresate direct părinților, pentru că mulți dintre utilizatori sunt minori. Mesajul central: trotineta electrică nu este o jucărie și trebuie folosită responsabil, cu respectarea strictă a regulilor de circulație.

Accidentele care au cutremurat comunitatea

În pofida acestor eforturi, anul 2025 a adus în Sibiu accidente care au lăsat urme adânci. Cel mai dramatic caz este cel al lui Denis, un băiat de 13 ani care, la începutul lunii septembrie, a căzut cu trotineta electrică și a suferit un traumatism cranio-cerebral grav. Nu purta cască, iar rănile s-au dovedit fatale. După aproape trei săptămâni de comă și tratamente, copilul a murit pe patul de spital, vestea răspândindu-se rapid și provocând un val de durere și revoltă.

Nici adulții nu sunt feriți de pericole. O femeie de 66 de ani a fost lovită de un copil pe trotinetă, la intersecția străzilor Rahovei și Oştirii. Victima a suferit răni, dar și o teamă care o face să evite de atunci ieșirile pe jos. „Îmi e frică să mai ies pe stradă”, a mărturisit ea, dând glas unei neliniști resimțite de tot mai mulți sibieni.

Poliția anunță că va continua să combine măsurile coercitive cu cele educative. În perioada următoare, vor fi intensificate acțiunile de control, dar și campaniile de informare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Chestorul Tiberiu Ivancea transmite că obiectivul rămâne același: creșterea siguranței rutiere. „Vom continua atât acțiunile de control și aplicare a legii, cât și cele de informare și prevenire”, a precizat acesta, subliniind disponibilitatea poliției de a răspunde problemelor de interes public.