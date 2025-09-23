țeapă cu rabla auto 2025: un site fals promite înscrieri rapide contra cost

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți că a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unei platforme online neautorizate care promite cetățenilor înscriere rapidă și contra cost în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Potrivit reprezentanților AFM, site-ul induce în eroare utilizatorii, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă în program, deși procedura oficială se desfășoară exclusiv prin aplicația gratuită pusă la dispoziție de AFM, fără intermediari, notează Mediafax.

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va debuta pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00, iar înscrierile se vor putea face doar prin intermediul aplicației oficiale, disponibilă pe site-ul www.afm.ro.

Florin Bănică, președintele AFM, a declarat:

„Este revoltător și profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea și dorința sinceră a cetățenilor de a accesa programele noastre de mediu, promițându-le, în mod fals, că pot obține un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credință, dar subminează și eforturile noastre de a menține un sistem corect, gratuit și transparent pentru toți.”

AFM recomandă cetățenilor să se înscrie doar prin aplicația oficială, pentru a evita eventuale fraude sau pierderi financiare.