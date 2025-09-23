țeapă online de zeci de mii de lei: percheziții la sibiu, 3 bărbați reținuți

Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii Capitalei, fiind cercetați pentru înșelăciune, fals informatic și complicitate la înșelăciune.

Aceștia ar fi înșelat cinci persoane prin vânzarea fictivă de telefoane și plăci video pe internet, prejudiciul ridicându-se la 45.000 de lei.

Luni, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în județul Sibiu și au pus în aplicare două mandate de aducere în județul Vâlcea, în cadrul dosarului penal.

Ancheta a început pe 17 aprilie 2025, după ce un bărbat a reclamat că a fost păcălit printr-un anunț fals publicat online, pentru vânzarea unei plăci video. Acesta a plătit 7.000 de lei, însă produsul nu a fost livrat.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de un bărbat de 26 de ani, sprijinit de alți doi, în vârstă de 20 și 25 de ani. Între 24 martie și 9 septembrie 2025, principalul suspect ar fi emis facturi fictive, pretinzând că este administratorul unei firme și oferind spre vânzare telefoane mobile și plăci video care nu existau.

Banii primiți de la victime erau transferați inițial într-un cont, apoi către ceilalți doi suspecți, care îi redirecționau către bărbatul de 26 de ani, păstrând însă și o parte pentru ei.

Cei trei au fost depistați, duși la audieri și reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați instanței cu propuneri legale