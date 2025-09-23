trump i-a blocat drumul lui macron la onu. replica savuroasă a liderului francez

Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat temporar pe o stradă din New York, luni seara, după discursul său de la sediul ONU, din cauza coloanei oficiale a președintelui american Donald Trump.
Potrivit relatărilor, un polițist i-a spus lui Macron că traficul este oprit pentru a permite trecerea cortegiului prezidențial american. Într-un gest amuzant, liderul francez l-a sunat pe Donald Trump: „Ghici ce, aștept în stradă acum pentru că totul este blocat pentru tine”, a spus Macron, zâmbind.
După câteva minute, traficul a fost deblocat, iar Macron și însoțitorii săi și-au putut continua drumul către ambasada Franței.
