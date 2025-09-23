"ue va ocupa moldova!” – o nouă teorie conspiraționistă lansată de rusia

Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat un comunicat de presă în care pretinde, fără a prezenta vreo probă, că Uniunea Europeană și NATO ar pregăti ocuparea Republicii Moldova după alegerile parlamentare de duminică.

Potrivit scenariului avansat de Moscova, trupe europene ar urma să fie concentrate în România, lângă Prut, iar la cererea președintei Maia Sandu acestea ar interveni pentru a înăbuși eventuale proteste generate de o presupusă „falsificare” a votului. SVR mai susține că în regiunea Odesa ar fi sosit deja militari francezi și britanici, însă nu oferă nicio dovadă în sprijinul acestor afirmații.

Ministerul român al Apărării a explicat recent că, între 20 octombrie și 13 noiembrie, în România și Bulgaria au loc exerciții militare defensive NATO, fapt pentru care deplasările de trupe și tehnică au fost anunțate public tocmai pentru a evita speculațiile.

În paralel, autoritățile de la Chișinău au prezentat în ultimele săptămâni mai multe cazuri de ingerință rusă în campania electorală. Procurorii moldoveni au confiscat un milion de euro în cadrul unui dosar privind finanțarea ilegală a unor partide, iar luni au avut loc sute de percheziții în toată țara, în urma cărora 70 de persoane – instruite în Serbia la comanda Rusiei – au fost arestate pentru pregătirea unor acțiuni de destabilizare.

Președinta Maia Sandu a avertizat că Kremlinul investește „sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi și a controla Moldova”, avertizând că, dacă acest scenariu reușește, întreaga regiune ar fi expusă unui risc major, inclusiv Odesa.

Ambasadorul Republicii Moldova la București a confirmat la TVR Info că Moscova ar fi alocat peste 300 de milioane de euro pentru operațiuni de manipulare și corupere a electoratului moldovean.