un jucător de la fc hermannstadt, în dizgrație. cel mai probabil pleacă în iarnă

Mijlocașul portughez Diogo Batista nu a mai fost utilizat de antrenorul Marius Măldărășanu în ultimele opt jocuri ale lu FC Hermannstadt și probabil în iarnă va părăsi echipa.

Lusitanul Diogo Batista (25 ani) a jucat până acum doar 16 minute în primele două etape de Superliga pentru FC Hermannstadt, cele cu FCSB și Metaloglobus. În ambele a intrat pe final, 9 minute cu FCSB (1-1) și 7 minute cu Metaloglobus (2-2), după care a stat doar pe banca de rezerve, chiar dacă au fost jocuri când FC Hermannstadt trebuia să forțeze pe final de meci.

Ulterior, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a spus public că mijlocașul nu duce la efort și nu ajută faza defensivă.

În aceste condiții, pare clar că mijlocașul portughez se va despărți amiabil de FC Hermannstadt la iarnă și va căuta o altă echipă, unde să aibă șansa să joace.

Diogo a venit în această vară liber de contract de la echipa de Liga 2 din Portugalia, Penafiel și se dorea ca el să suplinească plecarea italianului Alessandro Murgia. Astfel, mijlocașul a semnat un contract pentru trei ani, având un salariu de 8.000 euro lunar.

El a început evoluat la echipele de juniori ale lui Sporting, Setubal, Benfica, Aves și Estoril. Din 2022 a trecut la seniori și a evoluat doar la Penafiel.