un jucător de la fc hermannstadt, în dizgrație. cel mai probabil pleacă în iarnă
Foto: FC Hermannstadt

Mijlocașul portughez Diogo Batista nu a mai fost utilizat de antrenorul Marius Măldărășanu în ultimele opt jocuri ale lu FC Hermannstadt și probabil în iarnă va părăsi echipa. 

Lusitanul Diogo Batista (25 ani) a jucat până acum doar 16 minute în primele două etape de Superliga pentru FC Hermannstadt, cele cu FCSB și Metaloglobus.  În ambele a intrat pe final, 9 minute cu FCSB (1-1) și 7 minute cu Metaloglobus (2-2), după care a stat doar pe banca de rezerve, chiar dacă au fost jocuri când FC Hermannstadt trebuia să forțeze pe final de meci.

Ulterior, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu a spus public că mijlocașul nu duce la efort și nu ajută faza defensivă.

un jucător de la fc hermannstadt, în dizgrație. cel mai probabil pleacă în iarnă
Foto: FC Hermannstadt

În aceste condiții, pare clar că mijlocașul portughez se va despărți amiabil de FC Hermannstadt la iarnă și va căuta o altă echipă, unde să aibă șansa să joace.

Diogo a venit în această vară liber de contract de la echipa de Liga 2 din Portugalia, Penafiel și se dorea ca el să suplinească plecarea italianului Alessandro Murgia. Astfel, mijlocașul a semnat un contract pentru trei ani, având un salariu de 8.000 euro lunar.

El a început evoluat la echipele de juniori ale lui Sporting, Setubal, Benfica, Aves și Estoril. Din 2022 a trecut la seniori și a evoluat doar  la Penafiel.

 

 

 

Ultima oră