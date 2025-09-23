un lanț de fast-food renumit în capitală ajunge la sibiu. au ales locația / video foto

Lanțul Shaormeria Băneasa urmează să deschidă prima sa unitate în municipiul Sibiu, pe bulevardul Mihai Viteazu. Noul spațiu comercial este amenajat într-o locație în care până de curând a funcționat o simingerie.

Brandul Shaormeria Băneasa a fost lansat în București și este cunoscut pentru meniurile de tip fast-food, cu accent pe shaorma, kebab și preparate la grătar. În ultimii ani, lanțul și-a extins prezența și în alte orașe mari din țară, devenind un nume recunoscut pe piața locală a produselor de tip „street food".

La Sibiu, unitatea de pe bulevardul Mihai Viteazu va fi prima de acest fel, iar reprezentanții companiei pregătesc în prezent detaliile pentru inaugurare. Deschiderea marchează o nouă etapă în strategia de extindere a brandului, care își propune să atragă clienți prin produse accesibile și printr-un stil de servire rapid.

Data exactă a inaugurării nu a fost comunicată încă, însă lucrările de amenajare sunt în desfășurare.

