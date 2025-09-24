accident grav la intrare în cristian: tânăr din vâlcea, intubat și dus la spital

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a fost lovit de o mașină la Cristian în timp ce traversa neregulamentar drumul național.

Potrivit polițiștilor accidentul s-a petrecut pe DN 1, în zona localității Cristian.

“Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce se afla angajat în traversarea neregulamentară a străzii, un bărbat în vârstă de 26 de ani, domiciliat în județul Vâlcea, a fost acroșat de către un autoturism, condus pe DN 1 (având direcția de deplasare Cristian – Sibiu) de un sibian în vârstă de 64 de ani”, informează IPJ Sibiu.

În urma accidentului, pietonul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital în stare de inconștiență. Potrivit ISU Sibiu, el a suferit traumatisme severe si a fost intubat.

Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii rutieri continuă cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale în consecință. Circulați cu prudență și respectați indicațiile polițiștilor rutieri aflați la fața locului.