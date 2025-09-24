accident grav pe valea oltului: 4 mașini avariate și o persoană rănită

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs miercuri, la prânz, pe DN 7, în zona localității Balota, județul Vâlcea.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, coliziunea a avut loc în jurul orei 13:25, la kilometrul 223. În urma impactului, o persoană a fost rănită și primește îngrijiri medicale.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un singur fir, în ambele direcții. Polițiștii avertizează că valorile de trafic sunt în creștere și estimează reluarea circulației normale în jurul orei 14:30.

Autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită în zonă.