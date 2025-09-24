Un eveniment rutier a avut loc, miercuri după-amiază, la intrare în Sibiu dinspre Șelimbăr.
Accidentul a avut loc pe Șoseaua Sibiului în zona restaurantului McDonald’s.
Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind persoane rănite.
