Un eveniment rutier a avut loc, miercuri după-amiază, la intrare în Sibiu dinspre Șelimbăr. 

Accidentul a avut loc pe Șoseaua Sibiului în zona restaurantului McDonald’s.

Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind persoane rănite.

